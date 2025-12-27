"Нам нужно больше": Зеленский прокомментировал срок действия гарантий безопасности США для Украины
- Зеленский заявил о готовности Украины подписать документы по гарантиям безопасности с США, но подчеркнул необходимость доработки "технических моментов".
- США предлагают соглашение на 15 лет с возможностью продления, но Зеленский считает этот срок недостаточным.
Зеленский заявил о готовности Украины к подписанию документов по гарантиям безопасности, в то же время отметив необходимость доработки отдельных "технических моментов". Ключевым вопросом остается срок действия будущего соглашения с США.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Axios.
Смотрите также Есть прогресс, – эксперт сказал, с чем Зеленский поедет к Трампу
Почему Украину не устраивают гарантии безопасности, предложенные США?
По информации издания, Зеленский сообщил, что украинская сторона готова работать с подготовленными документами по гарантиям безопасности от США, однако ряд "технических деталей" требует дополнительного обсуждения и согласования.
Открытым вопросом остается срок действия соглашения. США предлагают пакт на 15 лет с возможностью продления. Впрочем президент Украины считает, что такой срок является недостаточным.
Я думаю, что нам нужно больше, чем 15 лет,
– сказал Зеленский.
Кроме того, он отметил, что будет считать "большим успехом" согласие Трампа на это во время их встречи.
Также глава государства сообщил, что США и Украина планируют вынести вопрос гарантий безопасности на ратификацию в свои законодательные органы.
Отдельно Зеленский отметил работу посланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, а также украинской переговорной команды во главе с советником нацбезопасности Рустемом Умеровым.
Какие еще вопросы в мирном соглашении требуют доработки?
Зеленский сообщил, что во время дальнейших обсуждений по завершению войны Украина будет рассматривать все чувствительные вопросы.
Среди них – территории, в частности Донецкая область, а также контроль над Запорожской АЭС.
Также Зеленский отметил, что американская сторона слышит позицию Украины в таких ключевых для нее вопросах.