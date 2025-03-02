Гарантии безопасности от США являются предметом "интенсивных" обсуждений, – Стармер

Гарантии безопасности от Соединенных Штатов Америки являются предметом "острых" дискуссий. Великобритания продолжает вести переговоры с администрацией Трампа по обеспечению безопасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера в интервью BBC.

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Стармер сделал заявление о гарантиях безопасности

По словам Стармера, президент США Дональд Трамп хочет видеть прочный и длительный мир в Украине, несмотря на его риторику и отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Британский премьер добавил, что все согласны с мнением, что Украине нужен мир, кроме самого российского диктатора Владимира Путина.

Под длительным миром Стармер подразумевает защитный механизм США, а также гарантии безопасности, предоставленные европейскими странами. Кроме того, обязательным условием для длительного мира является и сильная Украина, которая вооружена и имеет оборонительные возможности, чтобы противостоять российским нападениям.

Что касается гарантий безопасности, то британский премьер отметил, что продолжаются "острые" дискуссии по этому поводу.

В то же время Стармер признал, что Трамп не обязывался гарантировать безопасность США для европейских сил в Украине, но добавил, что Белый дом и Великобритания продолжают переговоры по этому поводу.

Ранее британский премьер сообщил, что Великобритания и Франция совместно будут работать с Украиной и "возможно, одной или двумя другими странами" над созданием нового мирного плана. После его представят США.