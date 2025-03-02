Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в інтерв'ю BBC.

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Стармер зробив заяву щодо гарантій безпеки

За словами Стармера, президент США Дональд Трамп хоче бачити міцний та тривалий мир в Україні, попри його риторику та ставлення до президента України Володимира Зеленського. Британський прем'єр додав, що всі згодні з думкою, що Україні потрібен мир, окрім самого російського диктатора Владіміра Путіна.

Під тривалим миром Стармер має на увазі захисний механізм США, а також гарантії безпеки, надані європейськими країнами. Крім того, обов'язковою умовою для тривалого миру є й сильна Україна, яка озброєна та має оборонні можливості, щоб протистояти російським нападам.

Що стосується гарантій безпеки, то британський прем'єр наголосив, що тривають "гострі" дискусії щодо цього.

Водночас Стармер визнав, що Трамп не зобов'язувався гарантувати безпеку США для європейських сил в Україні, але додав, що Білий дім та Велика Британія продовжують переговори щодо цього.

Раніше британський прем'єр повідомив, що Велика Британія та Франція спільно працюватимуть з Україною і "можливо, однією чи двома іншими країнами" над створенням нового мирного плану. Опісля його представлять США.