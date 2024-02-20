Когда Нидерланды подпишут гарантии безопасности для Украины: глава МИД сделала важное заявление
Украина начала подписывать соглашения о гарантиях безопасности с партнерами. В Нидерландах объяснили, когда они тоже смогут присоединиться.
Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот рассказала, планируют ли Нидерланды подписать гарантии безопасности с Украиной. Она также обозначила когда мы можем этого ожидать, говорится в тексте 24 Канала.
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Важно поддерживать Украину
По ее словам, в Нидерландах очень упорно работают над двусторонними договоренностями в сфере безопасности. Переговоры на стадии свершения.
Поэтому мы надеемся, что сможем подписать двусторонние договоренности очень скоро,
– сказала она.
Она отметила, что для них очень важно поддерживать Украину в этом вопросе.
Зеленский анонсировал новые договоренности по безопасности
- Украина уже подписала соглашения по безопасности с тремя государствами. Владимир Зеленский анонсировал, что согласованы еще несколько договоренностей. Глава государства отметил, что 18 февраля имел разговор еще с несколькими странами по безопасности гарантий.
- В то же время глава государства подчеркнул, что прорабатывается отдельное соглашение по безопасности с США. Владимир Зеленский добавил, что не считает, что это альтернатива помощи от Вашингтона.
- По его словам, украинцам не стоит волноваться, что соглашения по безопасности подписывают на 10 лет. Это не означает, что большая война продлится столько. Зато это означает, что Украину будут поддерживать ее партнеры. И будут делать это даже при условии, что после нашей победы враг захочет вернуться.