Когда Нидерланды подпишут гарантии безопасности для Украины: глава МИД сделала важное заявление

Украина начала подписывать соглашения о гарантиях безопасности с партнерами. В Нидерландах объяснили, когда они тоже смогут присоединиться.

Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот рассказала, планируют ли Нидерланды подписать гарантии безопасности с Украиной. Она также обозначила когда мы можем этого ожидать, говорится в тексте 24 Канала.

Смотрите также Стефанишина рассказала, когда Украина может подписать соглашение по безопасности с США

Важно поддерживать Украину

По ее словам, в Нидерландах очень упорно работают над двусторонними договоренностями в сфере безопасности. Переговоры на стадии свершения.

Поэтому мы надеемся, что сможем подписать двусторонние договоренности очень скоро,

– сказала она.

Она отметила, что для них очень важно поддерживать Украину в этом вопросе.

Зеленский анонсировал новые договоренности по безопасности