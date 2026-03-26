Следующий рубеж обороны – река Днепр: чем для Украины опасен выход из Донбасса
- Военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что выход из Донецкой области угрожает Украине, поскольку это открывает путь к левобережной ее части.
- США готовы гарантировать безопасность Украине при условии выхода из Донбасса, но есть сомнения в их способности это сделать на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, если ее армия выйдет из Донецкой области. Принимая во внимание ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке, где американцы начали в конце февраля военную операцию, надеяться на способность Штатов обеспечить хотя бы кому-то реальную защиту не стоит.
Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, подчеркнув, что Соединенные Штаты сегодня и сами не в лучшем положении, ведь Иран "показал им свои зубы".
США будут гарантировать безопасность при условии сдачи Донбасса
Военный эксперт убежден, что учитывая новые реалии в мире Соединенные Штаты не в состоянии предоставлять гарантии безопасности даже самим себе. Свитан уверен, что Иран еще покажет себя и свои средства поражения в действии.
Размышляя о гарантиях безопасности, он призвал вспомнить Будапештский меморандум, который в свое время подписывали Украина, США, Россия, Великобритания. По его словам, предшественник Трампа, Джо Байден, за полгода до российского вторжения, в 2021 году, заявлял, что в случае чего США не будут ввязываться, опасаясь эскалации.
Свитан подчеркнул, что выход СОУ из Донецкой области для Украины опасен. Он объяснил, чем грозит решение вывести украинские войска с третьей линии обороны.
За ней практически ровное поле до левого берега Днепра. В районе Барвенково отстроили линию обороны, но это не высоты, ее снесут КАБами за полтора месяца. Ровное поле буквально до Кременчуга, Полтавы, левого берега вплоть до Киева. Это практически как взять и поднять шлагбаум,
– объяснил Свитан.
Полковник запаса ВСУ отметил, что, отойдя из Донецкой области, есть угроза потерять всю левобережную Украину. По его словам, сейчас необходимо сосредоточить усилия, чтобы не дать российской армии приблизиться к Славянску и не только с юга, откуда она туда пытается прорваться, но и с севера со стороны Лимана.
Надо обратить внимание на эти направления, потому что если "просядем" по этим позициям, то будет аналогичная картина, как в прошлом году, когда россияне перевалили через трассу Покровск – Константиновка, они пойдут на окружение и уже ничего тогда не сделаем,
– заметил Свитан.
Подытоживая, военный эксперт указал на то, что российское подразделение "Рубикон" может отработать на глубине 15 – 20 километров, отрезать логистику СОУ и выжать украинские войска из Славянска и Краматорска. Он подчеркнул, что надо всеми силами держать 3 линию обороны, ведь пока она стоит, у врага нет стратегической перспективы движения в сторону левого берега Днепра.
Какая ситуация на фронте на Донецком направлении?
В Генштабе информируют, что за сутки по состоянию на 26 марта на Лиманском направлении противник атаковал 6 раз, пытался вклиниться в украинскую оборону. На Славянском украинские защитники отбили 8 попыток оккупантов продвинуться, на Краматорском отрезке противник один раз пытался улучшить свое положение, штурмуя в районе Часового Яра. На Константиновском враг совершил 16 атак, и на Покровском 44.
Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк рассказал, что на Покровском направлении враг чаще применяет мотоциклетную технику и продолжает действовать в рамках тактики инфильтрации. Он добавил, что противник и в дальнейшем берет количеством, проводя "мясные" штурмы, чтобы истощить СОУ, чтобы те тратили свои боеприпасы.
Штурмовое подразделение "Скала" сообщило, что провело операцию, в результате которой удалось зачистить населенный пункт Миньковка, он ключевой на трассе Бахмут – Славянск. Благодаря этому удалось помешать потенциальному продвижению российских войск и стабилизировать ситуацию на этом направлении. Во время боя было ликвидировано более 40 оккупантов.
На Лиманском направлении пограничное подразделение "Феникс" сорвало попытку врага штурмовать.
Оккупанты бросили в бой весь имеющийся ресурс, который сконцентрировали за зиму на этом отрезке фронта. Говорится о квадроциклах, тяжелой бронетехнике, автотранспорт, штурмовые группы. Украинские обронцы останавливали технику противника, уничтожали российских пехотинцев в посадках.