Следом за США: Украина начала переговоры с Великобританией о гарантиях безопасности
Источник:Офис Президента
Переговоры с Великобританией касаются гарантий безопасности для нашего государства. Сегодня состоялся первый раунд переговоров, соглашение должно быть двусторонним.
В Офисе Президента подчеркнули: раньше работали с Вашингтоном, а теперь – и с Лондоном. Возглавил украинскую делегацию руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
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Зачем Украине переговоры
Двустороннее соглашение о предоставлении гарантий безопасности с Великобританией будет – сегодня для этого сделаны первые шаги. Основой для разработки двусторонних документов является Совместная декларация о поддержке Украины. Эти двусторонние гарантии для Украины являются элементом укрепления нашей общей безопасности по всему евроатлантическому региону.
Ранее подобные переговоры вели только с США, а теперь присоединился Лондон. И США, и Великобритания являются ключевыми международными партнерами Украины.
По словам Андрея Ермака, возглавившего украинскую делегацию на переговорах, эти гарантии станут промежуточным этапом на пути в НАТО.
Великобритания постоянно демонстрирует лидерство и пример в принятии и реализации самых смелых решений по поддержке Украины. Наш народ высоко ценит уже оказанную помощь, и мы убеждены в дальнейшем укреплении нашего стратегического партнерства как до, так и после победы,
– подчеркнул он.
Что такое Совместная декларация о поддержке Украины
Это рамочный документ, открытый для подписания любыми странами. Его согласовали на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 года лидеры стран Большой семерки (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада) и президенты Европейского совета и Европейской комиссии.
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Как проходят переговоры о безопасности с США
- Они начались 3 августа, и о деталях переговоров пока нет конкретики, кроме сдержанного оптимизма от Андрея Ермака. Главная идея – попасть в НАТО, но до этого еще очень далеко. Поэтому Украина будет заключать двусторонние соглашения с большими мировыми государствами. Так будет продолжаться до вступления в НАТО.
- Предполагается, что такие соглашения помогут реализовать израильскую модель безопасности: страна остается вне НАТО, но получает полный доступ к соответствующим технологиям Альянса, информации, разведывательным данным и финансированию.
- Некоторые эксперты говорят: Украине могут не подойти гарантии безопасности по типу Израиля. У России есть ядерное оружие и оно угрожает всему миру.