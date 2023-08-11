Следом за США: Украина начала переговоры с Великобританией о гарантиях безопасности

Переговоры с Великобританией касаются гарантий безопасности для нашего государства. Сегодня состоялся первый раунд переговоров, соглашение должно быть двусторонним.

В Офисе Президента подчеркнули: раньше работали с Вашингтоном, а теперь – и с Лондоном. Возглавил украинскую делегацию руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Зачем Украине переговоры

Двустороннее соглашение о предоставлении гарантий безопасности с Великобританией будет – сегодня для этого сделаны первые шаги. Основой для разработки двусторонних документов является Совместная декларация о поддержке Украины. Эти двусторонние гарантии для Украины являются элементом укрепления нашей общей безопасности по всему евроатлантическому региону.

Ранее подобные переговоры вели только с США, а теперь присоединился Лондон. И США, и Великобритания являются ключевыми международными партнерами Украины.

По словам Андрея Ермака, возглавившего украинскую делегацию на переговорах, эти гарантии станут промежуточным этапом на пути в НАТО.

Великобритания постоянно демонстрирует лидерство и пример в принятии и реализации самых смелых решений по поддержке Украины. Наш народ высоко ценит уже оказанную помощь, и мы убеждены в дальнейшем укреплении нашего стратегического партнерства как до, так и после победы,

– подчеркнул он.

Что такое Совместная декларация о поддержке Украины

Это рамочный документ, открытый для подписания любыми странами. Его согласовали на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 года лидеры стран Большой семерки (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада) и президенты Европейского совета и Европейской комиссии.

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Как проходят переговоры о безопасности с США