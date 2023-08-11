В Офісі Президента підкреслили: раніше працювали з Вашингтоном, а тепер – і з Лондоном. Очолив українську делегацію керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Для чого Україні переговори
Двостороння угода про надання безпекових гарантій із Великою Британією буде – сьогодні до цього зроблено перші кроки. Основою для розробки двосторонніх документів є Спільна декларація про підтримку України. Ці двосторонні гарантії для України є елементом зміцнення нашої спільної безпеки у всьому євроатлантичному регіоні.
Раніше такі переговори вели тільки зі США, а тепер долучився Лондон. І США, і Велика Британія є ключовими міжнародними партнерами України.
За словами Андрія Єрмака, який очолив українську делегацію на переговорах, ці гарантії стануть проміжним етапом на шляху до НАТО.
Велика Британія постійно демонструє лідерство та приклад в ухваленні та реалізації найсміливіших рішень із підтримки України. Наш народ високо цінує вже надану допомогу, і ми переконані в подальшому зміцненні нашого стратегічного партнерства як до, так і після перемоги,
– наголосив він.
Що таке Спільна декларація про підтримку України
Це рамковий документ, відкритий для підписання будь-якими країнам. Його погодили на саміті НАТО у Вільнюсі 12 липня 2023 року лідери країн Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) і президенти Європейської ради та Європейської комісії.
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Як минають переговори про безпеку зі США
- Вони розпочалися 3 серпня, і про деталі перемовин поки що немає конкретики, окрім стриманого оптимізму від Андрія Єрмака. Головна ідея – потрапити в НАТО, але до цього ще дуже далеко. Тому Україна укладатиме двосторонні угоди з великими світовими державами. Так триватиме до вступу в НАТО.
- Передбачається, що такі угоди допоможуть реалізувати ізраїльську безпекову модель: країна залишається поза НАТО, але отримує повний доступ до відповідних технологій Альянсу, інформацію, розвідувальні дані та фінансування.
- Деякі експерти кажуть: Україні можуть не підійти гарантії безпеки за типом Ізраїлю. У Росії є ядерна зброя і вона загрожує всьому світові.