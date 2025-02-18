Зеленский перечислил страны, от которых Украина ожидает гарантии безопасности

Президент Зеленский настаивает, что ни одно прекращение огня не будет действенным без предоставления гарантий безопасности для Украины. Глава государства сказал, от которого Киев рассчитывает получить защиту от повторной российской агрессии.

Об ожиданиях на гарантии безопасности от союзников президент Зеленский сказал, выступая на церемонии открытия нового здания посольства Украины в Анкаре, передает 24 Канал со ссылкой на Anadolu Ajansı.

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Что сказал Зеленский

Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на получение гарантий безопасности от США, ЕС, Турции всей Европы.

Если Турция сможет предоставить Украине необходимые гарантии безопасности, мы хотели бы, чтобы Турция также была привлечена к этому процессу,

– сказал он.

Также Зеленский отметил, что Украина никогда не пойдет на компромисс относительно своей территориальной целостности или суверенитета.

Мы никогда и ни при каких обстоятельствах не признаем наши временно оккупированные территории частью России. Они являются частью Украины,

– заявил президент.

Глава государства подтвердил стремление Украины вернуть оккупированные территории дипломатическим путем, подчеркнув, что не хочет терять людей. Он добавил, что эти вопросы также будут обсуждаться во время его встречи с президентом Эрдоганом.