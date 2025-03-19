Война – это сущность Путина, – Зеленский о необходимости гарантий безопасности для Украины

Владимир Зеленский отметил, что Украина обязательно должна получить гарантии безопасности от союзников. Ведь это то, что должно защитить наше государство от повторения войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время пресс-конференции вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом.

К теме "Россия не готова заканчивать эту войну": главные заявления Зеленского во время онлайн-конференции

Что сказал Зеленский о гарантиях безопасности

Владимир Зеленский отметил, что в результате глобальных усилий российского диктатора Владимира Путина можно остановить в его военных амбициях.

Мы должны это сделать вместе, прежде всего с Америкой, со всей Европой, с другими партнерами в мире. Хочу поблагодарить каждого, кто нам помогает,

– сказал украинский лидер.

Отдельно президент поблагодарил американскую сторону и президента Трампа за встречу в Джидде команд обоих государств, которая состоялась неделей ранее. По словам Зеленского, это была продуктивная и хорошая встреча, и он выразил надежду, что договоренности о полном приостановлении огня будут в конце концов реализованы.

"Мы надеемся, что Америка продолжит работать и давить на Россию так, чтобы это было реализовано. И мы рассматриваем безусловное полное прекращение огня как один из начальных шагов к миру", – подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что верит, что война в Украине может закончиться в 2025 году достойным миром. Но обязательно нужны гарантии безопасности для нашего государства, иначе Путин придет снова с войной.

Это его сущность с самого начала. В этом году уже 25 лет власти Путина. Фактически каждый год он или где-то воевал, или разрушал жизнь других стран. Мы должны защитить наши народы от этого,

– сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер также поблагодарил президента Финляндии за готовность работать вместе с Украиной над гарантиями безопасности. Украина вместе с европейскими партнерами обсуждает важные шаги на земле, гарантии безопасности в небе и море.