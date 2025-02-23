Эрдоган знает, что мы видим его среди гарантов безопасности, – Зеленский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган знает, что Украина видит его среди гарантов безопасности. Однако пока формат, в котором это может быть, не согласован.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время форума "Украина. Год 2025".

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Рассматривает ли Украина Турцию как гаранта безопасности

Говоря о Турции, президент Украины отметил, что наше государство видит ее как гаранта безопасности. Однако в какой момент, в каком формате и в какой роли, Зеленский пока не готов сказать.

Но Эрдоган знает, что мы видим его среди важных гарантов безопасности для нас. Я говорил об этом с президентом Турции,

– сказал Зеленский.

Украинский лидер считает, что в целом Европе надо смотреть на Турцию. Ведь это одна из самых многочисленных армий континента.

"Есть две армии в Европе сегодня: украинская – 800 тысяч, и турецкая. Это две самые большие армии. Есть другие страны, безусловно, есть страны, которые нам помогали очень много, но в Европе, мы должны констатировать, кто способен сегодня дать действительно гарантии безопасности именно контингентом", – резюмировал глава государства.

К слову, Владимир Зеленский также заявил, что хочет видеть за столом переговоров о завершении войны России против Украины европейских союзников. Говорится не только о ЕС, а и о Великобритании и других странах континента. Отдельно также должны присутствовать США.