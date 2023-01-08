Перешла экватор, – Каспаров сказал, когда может закончиться война

Новый 2023 станет заключительным годом российско-украинской войны. Неизвестно, когда именно это закончится, сколько жертв придется принести Украине, но война прошла свой экватор.

Такое мнение в эфире 24 канала выразил российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. Он считает, что важная при затяжной войне логистика безнадежна для Владимира Путина.

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Примитивные планы Путина

"Понимает он это или нет, не имеет никакого значения, потому что ему отступать некуда. Они будут бросать новых и новых солдат в топку войны, надеясь, что их как-нибудь пронесет. Они всегда "на авось" играли", - заметил Каспаров.

По мнению российского оппозиционера, Путин играет в примитивную игру, где нет маневров или пространства для отхода. Он вбрасывает какие-то идеи, вроде "рождественского перемирия", но мысль остается одна и та же - набрать больше солдат, техники, ударить и надеяться, что украинцы прогнутся.

Путин связывал свои планы с тем, что сейчас зима, он все разрушит, люди замерзнут и сдадутся. Не сдались. Значит будет продолжать делать то же, ничего другого они придумать не могут. А эта стратегия проигрышна,

– заверил Каспаров.

Каспаров считает, что именно поэтому в этом году Украина добьется победы и мир лишится главного источника зла на планете.

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Деньги и оружие кончаются

Оппозиционный политик предположил, что у российской экономики нет ресурса для ведения "игры в долгую".

Эта экономика базировалась на воровстве и коррупции. И пока был практически безграничный денежный ресурс от торговли русскими нефтью, газом, углем и другими природными ресурсами, Путин мог позволять для себя все что угодно,

– рассказал политик.

Но деньги заканчиваются, и, по мнению Каспарова, 2023 год экономически будет очень тяжелым. Санкции не всеобъемлющие, у них есть лазейки, но экономика проваливается, оседает. Поэтому российская экономика не способна совершить прорыв для поддержания боеспособности российской армии.

Истощаются запасы несовершенного русского оружия. Заводы работают в три смены, но этого все равно мало.

Российская армия в мае-июне во время наступления на Донбасс могла выпускать по 60 тысяч снарядов в день, сейчас – 10 – 15 тысяч в день. Это тоже страшно много, но это цифры иного порядка,

– сравнил Каспаров.

Изменений не дождемся

По мнению оппозиционера, смотря на то, кто руководит Россией, какие-то реальные изменения ожидать не стоит.

"Сегодняшняя Россия находится в состоянии Германии в 1944 году. Но Шпеера нет. И нет немецкой промышленности, которая выпускала даже под бомбежкой союзников достаточное количество вооружения, чтобы продолжать войну на два фронта", – подытожил Гари Каспаров.

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