Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Гаррі Каспаров. Він вважає, що важлива при затяжній війні логістика є безнадійною для Владіміра Путіна.

До теми Було б дивно, якби його не готували, – Каспаров про план евакуації Кремля у Венесуелу

Примітивні плани Путіна

"Розуміє він це чи ні, не має ніякого значення, бо йому відступати нікуди. Вони кидатимуть нових і нових солдатів в топку війни, сподіваючись, що їх якось пронесе. Вони завжди "на авось" грали", – зауважив Каспаров.

На думку російського опозиціонера, Путін грає в примітивну гру, де немає жодних маневрів чи простору для відходу. Він вкидає якісь ідеї, на кшталт "різдвяного перемир’я", але думка залишається одна й та ж – набрати більше солдатів, техніки, вдарити і сподіватися, що українці прогнуться.

Путін пов’язував свої плани з тим, що зараз зима, він все зруйнує, люди змерзнуть і здадуться. Не здалися. Значить буде продовжувати робити те ж саме, нічого іншого вони придумати не можуть. А ця стратегія програшна,

– запевнив Каспаров.

Каспаров вважає, що саме тому в цьому році Україна доб’ється перемоги і світ позбудеться головного джерела зла на планеті.

Повне інтерв'ю Гарі Каспарова: дивитися відео

Гроші та зброя закінчуються

Опозиційний політик припустив, що у російської економіки немає ресурсу для ведення "довгої гри".

Ця економіка базувалась на крадіжках та корупції. І поки був майже безмежний фінансовий ресурс від торгівлі російськими нафтою, газом, вуглем та іншими природними ресурсами, Путін міг дозволяти собі все що завгодно,

– розповів політик.

Але гроші закінчуються, і, на думку Каспарова, 2023 рік економічно буде дуже важким. Санкції не є всеосяжними, в них є лазівки, але економіка провалюється, осідає. Тому російська економіка не здатна здійснити прорив для підтримки боєздатності російської армії.

Виснажуються запаси недосконалої російської зброї. Заводи працюють в три зміни, але цього все одно не достатньо.

Російська армія в травні-червні під час наступу на Донбас могла випускати по 60 тисяч снарядів в день, зараз – 10 – 15 тисяч на день. Це також страшно багато, але це цифри іншого порядку,

– порівняв Каспаров.

Змін не дочекаємося

На думку опозиціонера, дивлячись на те, хто керує Росією, на якісь реальні зміни очікувати не варто.

"Сьогоднішня Росія знаходиться у стані Німеччини 1944 року. Але Шпеєра немає. І немає німецької промисловості, яка випускала навіть під бомбардуванням союзників достатню кількість озброєння, щоб продовжувати війну на два фронти", – підсумував Гарі Каспаров.

Прогнози щодо війни у 2023 році