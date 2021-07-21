Процесс в тупике, – Гармаш сказал, почему США не присоединятся к переговорам по Донбассу

Заместитель главы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак заявил, что Россия не против присоединения США к переговорам по Донбассу. Но это вряд ли возможно.

Страна не готова участвовать в не имеющем развития процессн. Такое мнение в эфире 24 канала представитель Луганщины в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш.

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США не присоединится к переговорам по Донбассу

По его словам, США не очень стремятся присоединиться к переговорам по Донбассу, пока не будет достигнуты предварительные договоренности.

Тем более пока процесс в тупике – и в минском, и в нормандском форматах. США не имеет смысла участвовать в тупиковом процессе,

– сказал Гармаш.

По мнению представителя в ТКГ, к сожалению, присоединение США к нормандскому формату, по крайней мере, в серьезной форме, не будет.

Обсуждение Нуланд и Козака

"Вероятно, что все эти вопросы сейчас обсуждают неформально Нуланд и Козак в своих консультациях, которые они не скрывают", – добавил Гармаш.

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд общалась с Козаком о привлечении США в нормандский формат.

Гармашо том, присоединится ли США к переговорам: смотрите видео

США в переговорах по Донбасса: коротко