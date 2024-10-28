ВСУ уничтожили новую радиолокационную станцию России "Гармонь-М"

Украинские военные на Краматорском направлении уничтожили современную радиолокационную станцию врага "Гармонь-М". Она должна была бы следить за воздушной обстановкой, однако ее уничтожил наш дрон.

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" рассказали, что "Гармонь-М" попала к врагам только в 2024 году.

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Что известно об уничтожении современной "Гармонь-М" врага

Радиолокационная станция "Гармонь-М" попала на обеспечение в мотострелковые подразделения центрального военного округа войск России в марте 2024 года,

– рассказали в ОСУВ "Хортица".

Там объяснили, что задача станции – следить за воздушной обстановкой. Однако, по иронии судьбы, ее уничтожил наш FPV-дрон.

В ОСУВ "Хортица" уточнили, что вражескую технику уничтожили военные 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Справка. Россия рассказывала, что их "Гармонь-М" является новейшей разработкой российской оборонной промышленности, предназначенной для обнаружения и отслеживания воздушных целей – самолетов, дронов. Она способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 45 километров. "Гармонь-М" обычно имеют мотострелковые подразделения, чтобы контролировать воздушное пространство и защищаться от атак с воздуха. Станция мобильна и ее можно установить даже на автомобильном шасси.

Кстати, Генштаб ВСУ рассказывал, что враги за прошедшие сутки 9 раз атаковали в районах Орехово-Васильевки и Предтечино на Краматорском направлении.