С помощью FH70 ВСУ остановили колонну из 17 российских танков: видео гаубицы в действии

Техника, предоставленная партнерами Украины, очень помогает нашим воинам уничтожать оккупантов. В частности, благодаря гаубице FH70 подразделение украинских военных смогло остановить и уничтожить колонну из 17 российских танков.

В общей сложности гаубицы FH70 выполняют боевые задания в составе ВСУ еще с весны 2022 года. Об этом сообщила в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Высокоточная и быстрая пушка

По словам военных, как отметила Анна Маляр, преимуществом этой техники является самоходность, а также высокая точность. Более того, эта прицепная гаубица калибра 155 миллиметров способна первые три выстрела делать за 15 секунд.

Стоит отметить, что пушка достаточно точна при втором выстреле. Как раньше рассказывал украинский артиллерист, ее "точность доходит до того, что первый снаряд падает около цели примерно в 50-60 метров, а из второго снаряда можно уже попадать в цель".

В целом же, как ранее сообщали в Генштабе ВСУ, FH70 способна производить до 6 выстрелов в минуту. То есть каждые десять секунд она может лишать покоя оккупантов.

Гаубица имеет одну очень интересную особенность, отличающую ее от других образцов. Благодаря встроенному двигателю пушка способна развивать скорость до 16 километров в час на расстояние до 20 километров. Это позволяет расчету быстро покинуть позицию во избежание контрбатарейного огня противника,

– сообщила заместитель министра обороны.

Следовательно, пока россияне подадут установки к стрельбе, украинские военные по ним уже отрабатывают и едут дальше. Самое орудие FH70 разрабатывали три государства: Великобритания, Италия и бывшая Западная Германия.

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Стреляет более чем на 30 километров

Также Анна Маляр раскрыла информацию о дальности стрельбы пушки. Так:

дальность стрельбы обычными снарядами составляет 24,7 километра,

активно-реактивными – 31 километр.

При этом расчет пушки составляет 8 человек, но при низкой интенсивности действий он может сократиться до 4 человек.