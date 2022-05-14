Гаубицы М777 в деле и 11 тысяч авто для ВСУ: видеодайджест 79 суток противостояния

Украинские защитники и защитницы продемонстрировали свое мужество всему миру. В Минобороны подготовили видеодайджест главных событий 79-го дня войны.

По состоянию на 13 мая Вооруженные Силы Украины ликвидировали около 27 тысяч российских военных. Также наши бойцы отправили вслед за кораблем 200 самолетов врага.

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Заметим, что Россия еще ни в одной войне не теряла такое большое количество авиации.

О чем рассказали в видеодайджесте

ВСУ использовали в бою американские гаубицы М777;

президент Владимир Зеленский отметил наградами 269 военных, 14 – посмертно;

Нацбанк перечислил на нужды украинских защитников более 16,5 миллиарда гривен;

Совет национальной безопасности и обороны создал сайт "Оккупант". На нем россияне смогут получить информацию о своих родных, взятых в плен;

за все время полномасштабной войны в Украину поступило почти 11 тысяч автомобилей для военных;

Украина получила более 25 миллионов долларов в рамках инициативы United24;

украинские разработчики видеоигр создали благотворительную NFT-коллекцию для помощи ВСУ;

на аукционе в Ивано-Франковске продавали вещи известных людей, чтобы собрать деньги для армии;

Великобритания предоставит нашему государству помощь в 2 миллиарда долларов;

Смотрите видеодайджест о 79 дне войны в Украине:

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Последние новости о войне в Украине

Министр обороны Алексей Резников заявил, что после 9 мая Украина вошла в новую длительную фазу войны. Теперь украинцев ожидают сверхсложные недели. Сколько их будет – неизвестно.

В то же время Россия вывела в море все суда Черноморского флота. Такую информацию сообщили СМИ. Журналисты отметили, что в Южной бухте во временно оккупированном Севастополе не осталось кораблей.

Заметим, что Черноморский флот состоит из 6 подлодок проекта "Варшавянка". Все эти суда имеют по 4 крылатые ракеты типа "Калибр". Они могут попадать и в морские, и в наземные цели.

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