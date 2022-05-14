Станом на 13 травня Збройні Сили України ліквідували майже 27 тисяч російських військових. Також наші бійці відправили вслід за кораблем 200 літаків ворога.

До теми Суд над окупантами, всі кораблі Чорноморського флоту вийшли в море: основне за 79 день війни

Зауважимо, що Росія ще в жодній війні не втрачала таку велику кількість авіації.

Про що розповіли у відеодайджесті

ЗСУ використали у бою американські гаубиці М777;

президент Володимир Зеленський відзначив нагородами 269 військових, 14 – посмертно;

Нацбанк перерахував на потреби українських оборонців понад 16,5 мільярда гривень;

Рада національної безпеки та оборони створила сайт "Окупант". На ньому росіяни зможуть отримати інформацію про своїх рідних, яких взяли у полон;

за весь час повномасштабної війни в Україну надійшли майже 11 тисяч автомобілів для військових;

Україна отримала понад 25 мільйонів доларів у межах ініціативи United24;

українські розробники відеоігор створили благодійну NFT-колекцію для допомоги ЗСУ;

на аукціоні в Івано-Франківську продавали речі відомих людей, щоб зібрати гроші для армії;

Велика Британія надасть нашій державі допомогу на 2 мільярди доларів;

Дивіться відеодайджест про 79 день війни в Україні:

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Останні новини про війну в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що після 9 травня Україна увійшла в нову довготривалу фазу війни. Тепер на українців очікують надскладні тижні. Скільки їх буде – невідомо.

Водночас Росія вивела в море всі човни Чорноморського флоту. Таку інформацію повідомили ЗМІ. Журналісти зазначили, що у Південній бухті, що в тимчасово окупованому Севастополі, не залишилося кораблів.

Зауважимо, що Чорноморський флот складається з 6 підводних човнів проєкту "Варшав'янка". Усі ці судна мають по 4 крилаті ракети типу "Калібр". Вони можуть влучати і в морські, і в наземні цілі.

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