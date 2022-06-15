Гауляйтер Крыма Аксенов признал, что Россия продает украденное украинское зерно
15 июня 2022 , 22:07Читати новину українською
Россия продает зерно, которое ворует у Украины и вывозит из временно оккупированных южных областей в оккупированный Крым.
Предатель Аксенов рассказал, как Россия ворует украинское зерно
Об этом заявил коллаборационист Сергей Аксенов, с 2014 года представляющий себя главой временно оккупированного Крыма. Также он рассказал, что вывозят награбленное через Севастополь.
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Зерно с освобожденных (оккупированных – ред.) территорий в Республику Крым проходит транзитом, затем идет в Севастополь на продажу. Мы сами себя обеспечиваем зерном,
– сказал гауляйтер.
Что еще известно о воровстве продовольствия
- Украина утверждает, что российские захватчики массово вывозят продовольствие из временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Есть доказательства, что 8 июня 11 вагонов с украинским зерном из мелитопольского элеватора уехали в направлении Крыма. Также появлялись фото колонн грузовиков с краденым зерном вблизи Керчи и Джанкоя.
- По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, за время полномасштабной войны россияне увезли с оккупированных территорий Украины 500 тысяч тонн пшеницы. Почти 100 тысяч тонн государство-агрессорша продало Сирии . Поскольку международные цены на пшеницу превышают 400 долларов за тонну, то этой поставкой Россия, по сути, украла у Украины более 40 миллионов долларов.
- Несмотря на то, что Турция постоянно заявляет о попытках дипломатического решения разблокирования украинских портов, посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Стамбул покупает у Москвы украденное украинское зерно . Он уже обратился за помощью к турецким властям и Интерполу. Они должны начать расследование и выяснить, кто имеет отношение к поставкам зерна транзитом через турецкие воды.
- С июля 2022 г. Россия планирует увеличить экспорт зерна с 37 до 50 миллионов тонн. Выполнять этот план, вероятно, собираются на средства украденного в Украине зерна.
- Кроме зерна, российские захватчики вывозят из захваченных районов южных областей Украины черешню и кичатся "обвалом цен".