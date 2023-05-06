Так было и в Херсоне: для чего россияне объявили "эвакуацию" в Запорожской области
Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий объявил об эвакуации населения 18 населенных пунктов. Таким образом они будут прикрывать ротацию в российской армии.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, так же оккупанты действовали в Херсонской области.
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Оккупанты начали ротацию
Свитан отметил, что военные объекты россиян часто находятся в населенных пунктах. Он подчеркнул, что на правом берегу Днепра в Херсонской области захватчики под прикрытием "эвакуации" гражданских выводили свои военные колонны.
Это режим ротации. Они выводили свои части от удара, технику из 30-километровой зоны, назад заводили пеших пехотинцев. Мотопехотных подразделений у них очень мало. В общем это пехота и стрелки. То есть назад могут заходить стрелки и быть в режиме обороны,
– объяснил он.
Военный эксперт добавил, что враг хочет показать, что якобы беспокоится за гражданских жителей. На самом деле россияне приступают к ротации в своем войске.
Свитан об "эвакуации" из Запорожской области: смотрите видео
"Эвакуация" из Запорожской области: выводы ISW
- В Институте изучения войны отмечают, что оккупационные власти объявили о принудительном перемещении 70 тысяч человек на оккупированной части Запорожья. Конечно, все это замаскировано под так называемую "эвакуацию".
- На самом деле они хотят вывезти уязвимые группы населения, включая семьи с детьми, людей с инвалидностью и пожилых людей. Речь идет о принудительной эвакуации жителей 18 населенных пунктов вдоль южной оконечности Каховского водохранилища и российских наземных линий связи.
- Уже известно об эвакуации гражданского населения из Пологовского района в Бердянск. В Институте отметили, что эти населенные пункты расположены вдали от линии фронта.
- Составители отчета отметили, что россияне повторяют сценарий Херсонской области. Там тоже сначала проводили эвакуацию из прифронтовых районов в октябре и ноябре. Тогда же враг ссылался на угрозу ударов и боевых действий.
- В Институте отмечают, что переселение людей в Запорожье не означает, что контрнаступление ВСУ произойдет именно там.