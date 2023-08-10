Гавайи охватили масштабные пожары – есть жертвы среди людей: видео лесов в огне
На Гавайских островах, входящих в состав Соединенных Штатов Америки, горят леса. Люди пытаются спастись от огня, однако он не жалеет никого.
В четверг, 10 августа, получила широкую огласку, что сотни зданий и значительная территория лесов на гавайском острове Мауи – в пламени. По состоянию на 11:30 известно о 36 жертвах, в результате этих пожаров, о чем сообщило издание BBC. Подробнее читайте в материале 24 Канала.
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Пожар на Гавайях
Как отмечают власти острова, огонь перекинулся на леса и дома из-за сильного ветра. Вместе с тем было объявлено чрезвычайное положение.
Работают спасатели – они пытаются обуздать пламя, найти людей и отправить пострадавших в безопасные места, где им смогут оказать медицинскую помощь.
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Больше всего досталось туристическому городку Лахайне, в котором проживает 12 тысяч человек. Соответствующие службы документируют все повреждения, вызванные огнем.
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Как ни странно, туристам рекомендуют не ехать на остров, пока ситуация не устроится. В то же время, местные и гости Гавайев стараются как можно скорее эвакуироваться из опасной зоны.
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Аэропорт Кахулуи, главный аэропорт Мауи, приютил 2 000 путешественников, рейсы которых были отменены или недавно прибывшие на остров,
– написали в издании CBS News со ссылкой на официальные источники.
Ранее метеорологи сообщали, что благоприятные для пожаров условия – сильный ветер и низкая влажность продлятся до среди, 9 августа. Очевидно, что последствия этого придется ликвидировать еще некоторое время.
Гавайи охватил огонь: видео ABC News
Вспомним напоследок, что на днях лесные пожары охватили также Якутию, что на востоке России. Была информация 7 августа о том, что огонь распространился на 125 тысяч гектар леса. Вероятно, эта цифра уже больше.