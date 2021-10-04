Газ – это политика и безопасность, – Кулеба о "Турецком потоке" и "Северном потоке-2"

Глава МИД Дмитрий Кулеба предположил, что мир вскоре может погрязнуть в глубоком энергетическом кризисе. Все проекты, которые касаются газа, он назвал вопросом политического выбора.

Такое мнение в интервью высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что наибольшую угрозу для Украины составляет именно российский "Северный поток-2".

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"Газ – это политика"

По словам главы МИД, аргумент о том, что определенный проект является чисто экономическим не "взлетает". Как бы ни утверждала Россия и Германия, ни один газовый проект в Европе не является чисто экономическим.

Газ – это политика и безопасность. Нельзя на газ в Европе смотреть исключительно с экономической точки зрения. Какой газовый вопрос не возьми – там всегда большая политика,

– сказал он.

Как отметил Дмитрий Кулеба, рассмотрение определенного газового проекта – это всегда вопрос политического выбора.

"Не "Турецкий поток" убивает украинский транзит"

Турецкую газовую инфраструктуру нельзя рассматривать в отрыве от общего уровня отношений между Украиной и Турцией, отметил глава МИД.

При этом мы с вами понимаем, что украинский транзит убивает не "Турецкий поток", а именно "Северный поток 2". Я понимаю сентимент, который раскручивается определенными экспертами, но это действительно две разные ситуации с точки зрения контекста политики и безопасности...

– отметил Кулеба.

Если не будет работать "Северный поток 2", но будет работать "Турецкий поток", отметил он. Если же будет работать и "Турецкий поток", и "Северный поток 2", это напрямую влияет на наполненность украинской трубы.

Упоминания о "Турецком потоке" появились в конце сентября, когда Россия и Венгрия заключили договор по транспортировке в обход Украины. Голубое топливо пойдет из России через газопровод "Балканский поток" – это продолжение "Турецкого потока" и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Ускорение перехода на "зеленую энергетику" в Европе Кулеба назвал наложением на искусственно созданный газовый кризис в Европе. Который, как и "Северный поток-2", возможно, будет иметь свое эхо во всем мире.

Я не исключаю, что проблемы нашей трубы могут стать лишь маленьким елементиком общего энергетического мирового кризиса,

– подытожил Кулеба.

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