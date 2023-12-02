В Газе прошли жесткие бои: авиация ЦАХАЛ нанесла удар по окрестностям Дамаска

ЦАХАЛ продолжает свою работу в Секторе Газа. К вечеру 1 декабря были нанесены удары по террористической инфраструктуре.

Об этом сообщает армия обороны Израиля на своей странице в телеграмм-канале, информирует 24 Канал. Целями израильской армии являлись оперативные командные центры, в которых действовали террористы ХАМАС, подземные объекты и военный комплекс, откуда раньше по солдатам были запущены противотанковые ракеты.

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Борьба ЦАХАЛ продолжается

Израильским бойцам удалось ликвидировать ряд террористических очагов по всему Сектору Газа. Один из них включал более 10 террористов и действовал рядом с наземными войсками. Он был идентифицирован наблюдателями ЦАХАЛ. Кроме этого во время совместных наземных и воздушных действий удалось помешать двум террористическим ячейкам, ранее обстрелявшим войска ЦАХАЛ в Газе из минометов.

Как пишет The Times of Israel, масштабные наземные бои идут в южной части палестинского анклава. В частности, в районе Хан-Юнис. Согласно разведданным, в городе находится часть руководства ХАМАС. Также военные силы работают в самой Газе и на севере в районе Бейт-Лахия.

Предварительно ЦАХАЛ оповещал жителей района Хан-Юнис об опасности нахождения там. Ранее израильские армейцы опубликовали соответствующую карту, где разделили Сектор Газы на сотни зон, где они будут работать и предварительно будут предупреждать гражданское население об опасности.

Народ Газы не наши враги. По этой причине на сегодняшнее утро ЦАХАЛ проводит контролируемую и специальную эвакуацию жителей Газы, чтобы отвести их из районов боевых действий,

– говорится в сообщении.

Кроме этого Израиль нанес авиаудары на окрестностях Дамаска. В частности, в районе пригорода Сайида Зейнаб на юге Дамаска, где "есть военные силы, сотрудничающие с ливанской Хезболлой".

Местное информагентство со ссылкой на военного отметило, что сирийское ПВО сбило большинство ракет. Удары привели лишь к "материальным потерям".

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