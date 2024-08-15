Газоизмерительная станция "Суджа" повреждена: что это значит для Кремля

Спутниковые снимки показывают разрушения на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Почти полностью разрушено одно из административных зданий станции, а также одна из площадок, на которой установлено измерительное оборудование.

Россия теперь не сможет узнать объем газа, который поставляет в европейские страны, и соответственно сумму, которую ей должны за него заплатить. Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов, отметив, что это мощный рычаг влияния на страну-агрессора.

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Создаст серьезное давление на Путина

Милов объяснил, что на "Судже" стоят международно признанные сертифицированные счетчики, по ним определяют контрактный объем. К примеру, Словакии, Венгрии и Чехии нужны показатели, чтобы понять, сколько газа они получили и сколько необходимо заплатить за него. Однако "Газпром" сейчас не контролирует газоизмерительную станцию. России станет сложнее проводить расчеты.

Нужно понимать, что "Суджа" напрямую не качает газ. Этим занимаются компрессорные станции, расположенные ближе к Курску. Одна из них имеет название "Курская". Пока что Вооруженные Силы Украины туда не дошли. Поэтому газ продолжает поступать в европейские страны. Однако измерить его, как записано в контракте, что он идет через "Суджу", уже нельзя. Все зависит от украинской стороны.

Хотя прокачка не остановится, но это довольно серьезный рычаг влияния и переговорная позиция для давления на Путина. Одним из выводов молниеносной операции украинской армии является то, что они сильно осложнили газовые отношения с некоторыми странами Европы, которые продолжают покупать российский газ,

– констатировал Владимир Милов.