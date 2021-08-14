"Газовая игла" Кремля и убийственный грипп: что пережила Украина в 2009 году

Украина попала в "газовое иго" России и боролась с пандемией "свиного гриппа". Это время схематозов в медицине и шокирующего убийства, совершенного нардепом. Все это произошло в 2009 году.

Также это было время новых политических головоломок внутри страны, разгребания последствий мирового кризиса и дополнительных проблем из-за пандемии. Больше об этих событиях – в новом выпуске проекта "Украина 30".

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Украинский футбол

Начнем с чего-то приятного. Например, в 2009 году впервые украинская футбольная команда вышла в финал Лиги Европы УЕФА. Это был 51 финал в истории турнира.

Поединок на стадионе Фенербахче в Стамбуле

На поле – донецкий "Шахтер" и немецкий "Вердер". Игра была такая, что начиналась аритмия. Первыми открыли счет горняки. Адриано забил на 25 минуте.

Через 10 минут Налду сравнял счет и первый тайм закончился вничью. Вторую половину игры ни одна из команд не смогла добыть чужих ворот. Однако на дополнительных минутах Жадсон распечатал Вердер и впервые в истории независимости украинский клуб завоевал кубок УЕФА. По итогам еврокубкового сезона горняки заработали почти 11,5 миллиона евро.

Смотрите полный выпуск программы "Украина 30" на 24 канале:

Заставляли нервничать темпы подготовки Украины к "Евро-2012". К счастью, мы успели уместиться в рамки требований УЕФА. 13 мая 2009 года окончательно утвердили перечень городов-хозяев чемпионата.

Исполнительный комитет УЕФА подтвердил, что в Польше "Евро-2012" будут принимать:

Варшава;

Вроцлав;

Гданьск;

Познань.

В Украине объявили такие города:

Киев;

Донецк;

Львов;

Харьков.

Среди городов, заявки которых отклонили, был польский Краков и Хожув, а у нас – Днепропетровск и Одесса. Право провести финал чемпионата Европы утвердили по киевскому НСК "Олимпийский".

Открытие стадиона "Донбасс-Арена"

29 августа в Донецке официально открыли стадион "Донбасс-Арена".

Этот стадион – подарок всей Украине,

– сказал президент Виктор Ющенко.



Стадион "Донбасс-Арена" открыли в 2009 году / Фото "Трибуны"

Открытие Zaxidfest

. Сейчас "Донбасс-Арена" находится на подконтрольной боевикам территории.

Однозначно победой смело можно назвать появление одного из лучших фестивалей альтернативной музыки и культуры. Zaxidfest – это целая галактика с разноплановой музыкой, природой вокруг и невероятной атмосферой.

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Украинский Woodstock Music объединяет музыкантов не только из Украины. Гости из-за рубежа – это еще одна изюминка фестиваля. Первый Zaxidfest состоялся как раз в 2009 году.



Фестиваль впервые организовали в 2009 году / Фото West News

Недооцененная криптовалюта

Скорее чем чужие дети рос до недавнего времени курс биткоина. Это сегодня самая известная и самая дорогая криптовалюта. В 2009 году биткоин только представили широкой общественности.

В начале курс криптовалюты был мизерным. В нее мало кто верил, поэтому и оценивал в 2 доллара. За эти 12 лет все поменялось и криптовалюта во многих сферах получила права полноценного платежного средства.

Эра интернета

В 2021 году курс биткоина взлетел до 62 тысяч долларов за монету после призыва Илона Маска вкладываться. Когда через несколько месяцев отец Tesla заявил, что уже наигрался – рынок отреагировал мгновенно и стоимость биткоина начала резко падать. Однако все равно это шестизначные цифры, если переводить их в гривны.

С миру по нитке – голому рубаха. Настоящим ренессансом этой народной мудрости стала эра интернета. Онлайн позволял находить единомышленников и скидываться с ними на воплощение мечтаний. В частности, когда в начале ХХ века в Галиции среди украинских крестьян началось кооперативное движение.

С небольшой натяжкой это процесс привлечения совместных усилий для достижения результата можно назвать первым краудфандингом. Новую жизнь таким идеям подарил интернет. Краудфандинг таким, каким мы его знаем сегодня, заработал в конце 1990-х годов. В 1997 году поклонники британской рок-группы Marillion собрали в интернете 60 тысяч долларов, за которые группа могла сыграть целый концертный тур по Соединенным Штатам.

Выступление рок-группы Marillion: смотрите видео

Газовые войны

Еще одним знаковым событием 2009 года стало завершение украинско-российских газовых войн. К сожалению, к этому поражению Украины были причастны и представители украинской власти.

19 января 2009 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали 10-летние соглашения о купле-продаже и транзите российского газа.

Это стандартный контракт. Все разговоры о том, плохой он или хороший – не имеют смысла,

– заверила тогда премьер-министр Юлия Тимошенко.

На самом деле Россия добилась своего – продавать Украине топливо по завышенным ценам, еще и по формуле "бери-плати". Это когда надо покупать установленные объемы газа, не смотря на то, есть ли в этом хозяйственная потребность.

За 10 лет действия контрактов безвозвратные убытки для Украины составили 32,1 миллиарда долларов США – это более 60 тысяч гривен для каждой украинской семьи.

Их следствием стало усиление энергетической зависимости Украины от России и увеличение ценового бремени для отечественной промышленности. Кремль через "Газпром" держал Украину на "газовой игле" и неоднократно шантажировал.



Юлия Тимошенко и Владимир Путин подписали газовый контракт / Фото "украинского времени"

Наглые требования россиян

Одним из самых жестких условий россиян был отказ от ассоциации Украины с Евросоюзом. Еще одним политическим ультиматумом, который выдвигала Москва в обмен на скидку от дискриминационной цены, было продление пребывания баз Российского флота в Крыму. Россияне требовали передвинуть официальное разрешение на пребывание своего флота на полуострове с 2017 до 2042 года.

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После Революции Достоинства новый состав "Нафтогаза" подал иск в Стокгольмский Арбитраж и в начале 2018 года "Газпром" обязали компенсировать Нафтогазу убытки в размере более 4,5 миллиарда долларов.

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