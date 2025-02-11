Энергетика под прицелом: ночью Россия совершила атаку на газовую инфраструктуру

Россия в ночь на 11 февраля осуществила атаку на энергетику Украины. Под прицелом врага была, в частности, газовая инфраструктура.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко. Известно, что газовая инфраструктура пострадала на Полтавщине.

Смотрите также Россия запустила "Шахеды" и крылатые ракеты: где сейчас объявлена воздушная тревога

Часть Полтавщины осталась без газоснабжения

"Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом", – написал министр энергетики утром 11 февраля.

Герман Галущенко сообщил, что с целью минимизации возможных последствий для энергосистемы были применены экстренные ограничения электроэнергии.

Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия. Следите за официальными сообщениями,

– добавил он.

По сообщению Полтавской ОВА, в результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района.

Власти Полтавщины также отметили, что попаданий в объекты гражданской инфраструктуры, к счастью, не было.