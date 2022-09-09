Бизнес действительно пострадает, но никто не замерзнет, – политолог об угрозах Европе от россии

Пропагандисты угрожают, что Европа "замерзнет" этой зимой, потому что не будет иметь достаточно российских энергоресурсов. Такого не произойдет, но некоторые проблемы действительно могут быть.

Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Андрей Вигиринский. По его словам, конфликт в энергетических отношениях между ЕС и россией перешел с экономического на понятийный уровень. Все похоже на то, что Европа решила отказаться от российских энергоресурсов, несмотря на то, что эмбарго на поставку газа нет. Речь шла только о нефти.

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Раньше о газе практически не говорили. Его планировали и дальше покупать по меньшей мере до 2027 года. Но после того, как россия начала открыто шантажировать Европу "неисправностями" в северном потоке-1, ситуация изменилась.

Европа не замерзнет, но могут быть определенные проблемы у бизнеса

Европа активно готовится к действительно в известном смысле сложной зиме. Они увеличили объемы покупки сжиженного газа из США, продолжают получать его от Норвегии. Кроме того, есть информация, что Китай поставляет в Европу сжиженный газ из россии.

Впрочем, бизнес, производства которого связаны на газе или нефти, действительно может столкнуться с определенными проблемами. Вигиринский приводит пример предприятий ArcelorMittal, где на многих объектах пришлось сократить персонал или вообще приостановить работу из-за энергетического кризиса.

Бытовым потребителям также придется несколько потерпеть. Они точно будут иметь отопление и воду, однако условия будут несколько хуже, чем в предыдущие годы.

Однако с таким шантажом россия тоже наделает себе проблем. Они практически теряют рынок в Европе.

Россия должна думать, что будет делать без рынка природного газа, каким была Европа. Они туда предоставляли не менее 140 миллиардов кубометров газа. Кому они будут его дальше поставлять?

– подчеркнул Вигиринский.

Вигиринский об энергетическом шантаже россии: смотрите видео

Добавим, по мнению украинского политолога Николая Давидюка, Запад готов к газовому шантажу россии, поэтому кремлю не получится сломать Европу. Он убежден, что из россии будут делать условный Иран, который будет прижат со всех сторон.