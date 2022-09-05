Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. Россия уже прямо заявляет, что причиной полной остановки снабжения газа "Северным потоком" являются санкции.

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Путин хочет расколоть Евросоюз

Антонюк отметил, что кремль всеми силами пытается расколоть антипутинскую коалицию. В идеале также развалить Евросоюз как целостную структуру. Впоследствии выделить среди стран Европы зависимые от россии, усиливать свое влияние в них и добиваться снятия санкций.

Россия играет в долгую, и такая комбинация очевидна,

– заметил политолог.

Европейские политики пока этого не понимают

Он добавил: ему удивительно, что европейские политики этого действительно пока не понимают. Не одно поколение правительств европейских стран расслабило наличие дешевого газа из россии. Потому альтернатив никто и никогда не искал.

"Власть, в частности той же Франции, пока не демонстрирует той эффективности, которую должна была бы демонстрировать. Хотя полгода для этого у них было", – подчеркнул Антонюк.

Россию необходимо признавать страной-спонсором терроризма

По его мнению, еще один способ прекратить газовый шантаж – это признать россию государством-спонсором терроризма. Это позволит не иметь никаких дел с правительством террористов. Также позволит уничтожить лоббирование российских интересов в правительствах европейских стран.

Политолог считает, что к такой ситуации привело, в частности, и то, что Запад в 2014 году вяло отреагировал на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Попытка навязать этот гибридный сценарий, продолжать дальше торговать и дружить с россией сегодня имеет вот такие последствия. Пока они пытались утихомирить путина-агрессора, путин формировал своих агентов в их странах,

– подчеркнул он.

Экономический кризис во всем мире

Антонюк рассказал, что экономический кризис сейчас переживает весь мир. В частности, США и Великобритания. В Британии также проходили митинги недовольных, но с антироссийского курса это не сбивает.

"Война россии с Украиной привела к экономическому кризису. Другого варианта как выскочить из него, чем помочь Украине победить россию, и наконец, возможно, даже прекратить существование россии, в мире не существует", – отметил политолог.

Россия получила значительную сумму для спонсирования войны

Он также рассказал: нужно признать, что в течение лета европейские страны продолжали покупать газ у россии. Поэтому кремль получил значительную сумму для спонсирования своих агентов на Западе и своей армии. Впрочем, газовый и энергетический кризис ощутит и Украина, которая находится в состоянии войны, и вся Европа.

Однако есть большой плюс. Уже сегодня в сознании руководства большинства европейских стран, в частности Германии, есть понимание, что Россия не может рассматриваться как надежный партнер. Особенно в вот такие острые времена,

– подытожил Антонюк.

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