Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. Росія уже прямо заявляє, що причиною повної зупинки постачання газу "Північним потоком" є санкції.
Цікаво З росії будуть робити Іран, який притиснутий зі всіх сторін, – Давидюк про газовий шантаж кремля
Путін хоче розколоти Євросоюз
Антонюк зазначив, що кремль усіма силами намагається розколоти антипутінську коаліцію. В ідеалі також розвалити Євросоюз як цілісну структуру. Згодом виокремити серед країн Європи залежні від росії, посилювати свій вплив у них і домагатись зняття санкцій.
Росія грає в довгу, і така комбінація є очевидною,
– зауважив політолог.
Європейські політики поки цього не розуміють
Він додав: йому дивно, що європейські політики цього насправді поки не розуміють. Не одне покоління урядів європейських країн розслабила наявність дешевого газу з росії. Тому альтернатив ніхто й ніколи не шукав.
"Влада, зокрема тієї ж Франції, поки не демонструє тієї ефективності, яку б мала демонструвати. Хоча пів року для цього в них було", – наголосив Антонюк.
Росію необхідно визнавати країною-спонсором тероризму
На його думку, ще один спосіб припинити газовий шантаж – це визнати росію державою-спонсором тероризму. Це дозволить не мати ніяких справ з урядом терористів. Також дозволить знищити лобіювання російських інтересів в урядах європейських країн.
Політолог вважає, до такої ситуації призвело, зокрема, й те, що Захід у 2014 році в'яло відреагував на анексію Криму й окупацію Донбасу.
Намагання нав'язати ось цей гібридний сценарій, продовжувати далі торгувати й дружити з росією сьогодні має ось такі наслідки. Поки вони намагались втихомирити путіна-агресора, путін формував своїх агентів у їхніх країнах,
– підкреслив він.
Економічна криза в усьому світі
Антонюк розказав, що економічну кризу переживає нині весь світ. Зокрема, США й Велика Британія. У Британії також проходили мітинги невдоволених, але з антиросійського курсу її це не збиває.
"Війна росії з Україною призвела до економічної кризи. Іншого варіанту як вискочити з неї, ніж допомогти Україні перемогти росію, й насамкінець можливо навіть припинити існування росії, у світі не існує", – зазначив політолог.
Росія отримала значну суму для спонсорування війни
Він також розповів: треба визнати, що протягом літа європейські країни продовжували купувати газ у росії. Тому кремль отримав значну суму для спонсорування своїх агентів на Заході й своєї армії. Утім газову й енергетичну кризу відчує і Україна, яка перебуває в стані війни, і вся Європа.
Однак є великий плюс. Уже сьогодні в свідомості керівництва більшості європейських країн, зокрема Німеччини, є розуміння, що росія не може розглядатись як надійний партнер. Особливо в ось такі гострі часи,
– підсумував Антонюк.
Антонюк про те, як росія створює конфлікти між країнами Євросоюзу: дивіться відео
Енергетичний шантаж росії: останні новини
- Один із найбільших світових виробників сталі ArcelorMittal закриє 2 заводи в Німеччині через різке зростання цін на електроенергію. Напередодні компанія також оголосила й про закриття сталеварні в Іспанії.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає росію ненадійним постачальником енергії. Він упевнений, що зиму вдасться пережити.
- Кремль шантажує Європу черговим підвищенням цін на енергоносії. Країна-агресорка заявляє, що це через "недалекоглядну політику".