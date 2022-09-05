Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. Росія уже прямо заявляє, що причиною повної зупинки постачання газу "Північним потоком" є санкції.

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Путін хоче розколоти Євросоюз

Антонюк зазначив, що кремль усіма силами намагається розколоти антипутінську коаліцію. В ідеалі також розвалити Євросоюз як цілісну структуру. Згодом виокремити серед країн Європи залежні від росії, посилювати свій вплив у них і домагатись зняття санкцій.

Росія грає в довгу, і така комбінація є очевидною,

– зауважив політолог.

Європейські політики поки цього не розуміють

Він додав: йому дивно, що європейські політики цього насправді поки не розуміють. Не одне покоління урядів європейських країн розслабила наявність дешевого газу з росії. Тому альтернатив ніхто й ніколи не шукав.

"Влада, зокрема тієї ж Франції, поки не демонструє тієї ефективності, яку б мала демонструвати. Хоча пів року для цього в них було", – наголосив Антонюк.

Росію необхідно визнавати країною-спонсором тероризму

На його думку, ще один спосіб припинити газовий шантаж – це визнати росію державою-спонсором тероризму. Це дозволить не мати ніяких справ з урядом терористів. Також дозволить знищити лобіювання російських інтересів в урядах європейських країн.

Політолог вважає, до такої ситуації призвело, зокрема, й те, що Захід у 2014 році в'яло відреагував на анексію Криму й окупацію Донбасу.

Намагання нав'язати ось цей гібридний сценарій, продовжувати далі торгувати й дружити з росією сьогодні має ось такі наслідки. Поки вони намагались втихомирити путіна-агресора, путін формував своїх агентів у їхніх країнах,

– підкреслив він.

Економічна криза в усьому світі

Антонюк розказав, що економічну кризу переживає нині весь світ. Зокрема, США й Велика Британія. У Британії також проходили мітинги невдоволених, але з антиросійського курсу її це не збиває.

"Війна росії з Україною призвела до економічної кризи. Іншого варіанту як вискочити з неї, ніж допомогти Україні перемогти росію, й насамкінець можливо навіть припинити існування росії, у світі не існує", – зазначив політолог.

Росія отримала значну суму для спонсорування війни

Він також розповів: треба визнати, що протягом літа європейські країни продовжували купувати газ у росії. Тому кремль отримав значну суму для спонсорування своїх агентів на Заході й своєї армії. Утім газову й енергетичну кризу відчує і Україна, яка перебуває в стані війни, і вся Європа.

Однак є великий плюс. Уже сьогодні в свідомості керівництва більшості європейських країн, зокрема Німеччини, є розуміння, що росія не може розглядатись як надійний партнер. Особливо в ось такі гострі часи,

– підсумував Антонюк.

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