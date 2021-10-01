"Газпром" начал поставлять газ Венгрии в обход Украины
Источник:ТАСС
Россия начала транспортировку газа в Венгрию в обход Украины. В то же время украинский оператор ГТС перестал доставлять туда голубое топливо.
Старт нового венгерского контракта начался 1 октября. Его заключили только четыре дня назад, несмотря на законтрактованные Венгрией мощности в Украине на весь год.
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Газ пойдет из России через газопровод "Балканский поток", а это продолжение "Турецкого потока" и трубопроводы Юго-Восточной Европы.
Украина прекратила поставку газа
На сайте оператора газотранспортной системы подтвердили, что с начала новых газовых суток в 07:00 остановили транзит в направлении Венгрии. Там напомнили, что мощности по Украине были законтрактованы на весь газовый год – с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 года.
Гендиректор оператора ГТС Сергей Макогон по этому поводу напомнил: Венгрия в течение десятилетий получала газ через территорию Украины. За это время украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.
Более того, украинский маршрут – наиболее экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы,
– рассказал Макогон.
То же, что делает "Газпром" – монополизация газотранспортных систем, которая нарушает основные принципы функционирования газовых рынков.
С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии происходил через виртуальный реверс, возможностей импорта из Венгрии нет.
Главное о венгерско-российском газовом контракте
- Венгрия 27 сентября подписала прямой контракт с Россией на поставку газа. Украина не будет в нем транспортером.
- Согласно новому контракту, Венгрия будет получать по 4,5 миллиарда кубометров газа в год: 3,5 миллиарда – через Сербию по газопроводу "Турецкий поток"; 1 миллиард – через Австрию.
- Расходы природного газа в Украине, по оценке "Нафтогаза", вырастут примерно на 50 миллионов кубических метров ежегодно.
- Из-за соответствующего договора Украина может потерять не только деньги за транзит, но и политическую поддержку в Европе.
- Венгрия же из-за критики соглашения даже отозвала украинского посла.