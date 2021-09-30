Якщо раніше про них говорив виключно російський диктатор, то тепер вже до цієї теми підключився ще й самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Якщо точніше, то саме він ці розмови і спровокував.

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На нараді з керівництвом силового блоку країни щодо ситуації на кордоні Білорусі диктатор ні з того ні з цього раптом заговорив про можливість потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на території України.

Про те, що могло спровокувати ці розмови – залишається лише здогадуватись.

Наші спільні навчання з Європою закінчились, нових повідомлень про вступ України до НАТО не було, ми навіть відмовились від ідеї стати основним союзником США поза НАТО. Хіба що … Може йому щось наснилося?

Найсумніше – це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Ми бачимо, що вони творять. Мало того, що туди побігли наші втікачі, – там створюються навчально-тренувальні табори в усе більшій кількості, де навчають цілеспрямовано (і не тільки втікачів) роботі по Білорусі, як кажуть спецслужби. Олександр Лукашенко Самопроголошений президент Білорусі

Ми знаємо, що це саме вони зробили наш кордон небезпечним. Це вони вирішили проводити там навчання. Саме вони привезли на цю ділянку російських військових і техніку, щоб побрязкати зброєю.

Однак як би я не намагалась пояснити це диктаторам, все це не має жодного сенсу.

Загострення Лукашенка

Якщо ви бажаєте гарненько насолити або ж навіть зашкодити своєму недругу – не вигадуйте велосипед. Просто почніть дорікати йому тими недоліками, які ви самі за собою відчуваєте. Обурюйтеся і дорікайте

По-перше, це змусить інших думати, що у вас цього недоліку немає.

По-друге, обурення ваше може бути дуже навіть щирим. Ви можете скористатися докорами власного сумління.

Наприклад, якщо ви самі не надто перебірливі у своїх зв'язках, дорікайте вашим ворогам, що це саме вони не мають переконань!

Перефразовуючи, якщо ви готуєтесь витратити мільярд на озброєння, то немає нічого кращого, як звинуватити інших у тому, що це вони мають намір розмістити на своїй території бази НАТО.

Детальнее Ибо "Украина наступает": Путин обманул напуганного Лукашенко

"Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть війська НАТО. Під виглядом навчальних центрів США створюють фактично бази", – впевнений Лукашенко.

При цьому він каже, що реагувати будуть "якимись діями", але не самі по собі, а разом з Путіним. Вони ж "союзні держави", ви пам'ятаєте?

Шкода, що ніхто не відповість на питання, навіщо вони розкидали свої червоні лінії нашою територією.

Однак приніс нам ретроградний Меркурій не лише загострення президента Білорусі.

Контракт Росії та Угорщини

Угорщина підписала прямий контракт із Росією на поставку газу. Прямий означає, що газ тепер надходитиме до тієї держави в обхід України.

Не треба пояснювати, що обхідний пункт зазвичай довший від основного. Однак, "о диво", виявляється дешевшим. Або ж Росія з якогось дива вирішила продавати газ Угорщині собі у збиток.

Згідно з новим контрактом, Угорщина буде отримувати по 4,5 мільярда кубометрів газу на рік:

3,5 мільярда – через Сербію по газопроводу "Турецький потік";

1 мільярд – через Австрію.

І тут навіть не питання у тому, скільки при цьому втратила Україна. Питання в тому, чим пожертвувала Угорщина заради такої дружби з Росією.

Від цього нового контракту насправді втрачає і Угорщина, тому що, наприклад, через Угорщину російський газ по старому маршруту також продавався в Хорватію і на Балкани. Тобто також Угорщина вигравала і заробляла від транзиту газу через Україну, бо потім він йшов через Угорщину в інші країни. Петер Сіярто Міністр закордонних справ Угорщини

Угорщину втягнули у гру

Але і це не головне. Цікаво те, як майстерно Угорщина була втягнуту у цю геополітичну гру Росії. Думаю, Угорщина поки сама про це не здогадується.

Річ у тім, що газовий контракт між цими двома країнами існував ще з 1995 року. Раз на кілька років вони його переглядали і пролонговували, але саме тепер вирішили змінити і викреслити звідти Україну.

Чому? Бо Росії принципово змінити логістику постачання газу до Європи.

Водночас для Угорщини важливо без проблем пройти опалювальний сезон. І саме цим, як ви розумієте, і спекулює Росія, постійно лякаючи залежні від її газу країни. Мовляв, або зробите по нашому, або залишитесь без гарячих батарей.

І це підтверджує навіть прем'єр Сіярто, заявивши, що для них енергетична безпека – це сувернітет і економіка, а не політичне питання.

Угорщина зараз входить у передвиборчий період, тому це питання дуже навіть актуальне. На тлі постійно зростаючих цін на блакитне паливо у світі – ще й можуть неабияк додати балів до рейтингу.

Щоправда забуває Угорщина, на жаль, про те, що підсаджує на газову голку Росія інших дуже швидко. А от злізти з неї – надзвичайно складно.

Ми, Слава Богу, цей шлях вже пройшли. Однак маємо зараз окупований Крим, та війну на Сході. А чим Угорщині обернеться шантаж Росії – покаже лише час.

"Посягаємо" на Угорщину

Та повернемось до українсько-угорських відносин, які останнім часом і так бажали би бути кращими, а зараз взагалі опинились на стадії розриву.

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Офіційний Київ жорстко розкритикував нову угоду, назвавши рішення "виключно політичним, економічно необґрунтованим та ухваленим на догоду Кремлю". Сказав, як є. Без гарних вигадливих дипломатичних фраз.

Також покликали до себе угорського посла, щоб той пояснив "політику партії", так би мовити. Та замість пояснень Угорщина вирішила вдатися до дзеркальних дій та звинувачень. Викликала і собі нашого посла, а потім звинуватила Україн у посяганні на їхню територіальну цілісність.

Нас – у посягання на їхню територіальну цілісність? Тобто угорський гімн на сесії місцевої ради на Закарпатті – це не було посяганням. Роздача угорських паспортів українцям – теж?

Та що там критика нашого закону про захист держаної мови, навіть це Угорщина не вважає посяганням на територіальну цілісність України. А коли ми спитали їх про контракт – все, ми виявились ворогами угорців.

Гра слів

Звісно, як це дипломатичний скандал без "офіційної" Москви. Пропагандистка Ольга Скабєєва вирішували пограти у слова в ефірі.

"В кулуарах з'явився Горчаренко в кофті з написом англійською у перекладі "Менше російського газу". Якщо доставити одну букву – фраза буде читатися, як "Благослови російський газ", – сказала пропагандистка.

Хочете пограти зі словами? Тоді візьмемо назву нашого Криму, окупованого вами. Англійською – Crimea. Приберемо останню букву – вийде crime (злочин).

Як вам така гра слів, окупанти?