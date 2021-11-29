"Газпром" не ожидает снижения цен на газ в Европе в ближайшие месяцы
29 ноября 2021 , 17:42Читати новину українською
Источник:ТАСС
Российский "Газпром" назвал цены на газ в Европе "устойчивыми". Пока они достигают 1000 долларов за тысячу кубометров.
В компании подчеркнули, что не видят предпосылок для их уменьшения. По крайней мере, в ближайшие месяцы. Такое заявление сделал один из топ-менеджеров "Газпрома".
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Что говорят в "Газпроме"
Чиновник компании подчеркнул, что высокие цены на газ негативно влияют на спрос. В то же время он прогнозирует, что в 2022 году прибыль "Газпрома" может быть больше, чем в 2021 году. При этом экспорт газа намерены оставить на уровне нынешних показателей.Обратите внимание! Ранее "Газпром" отказался бронировать дополнительный транзит газа через Украину на декабрь. Аналогично завершились и прошлые аукционы – на октябрь и ноябрь.
Что этому предшествовало
- В конце сентября цена на газ для европейцев резко подскочила. Впервые в истории она достигла показателя более чем в 1 000 долларов за тысячу кубометров. Это произошло вследствие увеличения цен в Азии.
- Уже к началу октября цена выросла до почти 1 200 долларов за тысячу кубометров. 4 октября, например, на хабе TTF в Нидерландах она превысила и этот показатель.
- 16 ноября впервые с октября цена на газ на рынке Европы снова превысила 1 100 долларов за тысячу кубометров. Это произошло после решения немецкого регулятора относительно "Северного потока-2".