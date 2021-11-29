"Газпром" не ожидает снижения цен на газ в Европе в ближайшие месяцы

Российский "Газпром" назвал цены на газ в Европе "устойчивыми". Пока они достигают 1000 долларов за тысячу кубометров.

В компании подчеркнули, что не видят предпосылок для их уменьшения. По крайней мере, в ближайшие месяцы. Такое заявление сделал один из топ-менеджеров "Газпрома".

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Что говорят в "Газпроме"

Чиновник компании подчеркнул, что высокие цены на газ негативно влияют на спрос. В то же время он прогнозирует, что в 2022 году прибыль "Газпрома" может быть больше, чем в 2021 году. При этом экспорт газа намерены оставить на уровне нынешних показателей.

Что этому предшествовало