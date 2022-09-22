Будут купаться в своем газе сами, – Зеркаль прокомментировала последние действия российского "газпрома"
Российский "газпром" угрожает, что полностью остановит поставки газа в Украину. На самом деле он уже прекратил поставки в некоторые страны, поэтому и к такому развитию событий надо быть готовым.
Об этом 24 каналу рассказала советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль. Ранее эксперт в вопросах энергетики Геннадий Рябцев предположил, что россия отключит газ на зиму для Европы.
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Россия прекратила поставки газа некоторым странам
Зеркаль отметила, что "газпром" прекратил поставки газа через Польшу, в Финляндию, "Северным потоком 1". Логично предположить, что впоследствии они полностью прекратят поставки.
Будут купаться в своем газе сами, наслаждаться факелами и кострами от этого газа в россии,
– отметила советник министра энергетики Украины.
Поставки от "газпрома" сейчас в минимальных объемах
Она продолжила, что в настоящее время поставки от "газпрома" происходят в минимальных объемах. В частности, Украина прекратила работать с оккупированной ГИС "Сохрановка", однако россия не опрокинула те объемы на ГИС "Суджа", хотя через нее поставлять можно гораздо больше.
"Прекращение поставок входит в их логику. Хотя, что они будут делать, никто угадать не может", – подчеркнула Зеркаль.
Россия стремилась спровоцировать катастрофу
Советник министра энергетики Украины рассказал, как в конце июля россияне внезапно увеличили давление. Однако наша ГТС справилась и не допустила никакую катастрофу. Несколько лет назад из-за подобного произошел взрыв на туркменской ГТС.
Фактически это был террористический акт,
– подчеркнула она.
Европа уже не реагирует на угрозы россии
По словам Зеркаль, европейский рынок на угрозы россии уже не реагирует. В частности, и на заявления медведева о том, что Европа будет платить еще больше за газ. Даже президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что россия уже поставляет всего 9% газа.
"Европейцы подготовили уже 90% своих подземных хранилищ. Поэтому на зимний период они обеспечены. Кроме того, они устанавливают плавучие терминалы. В частности, Германия в декабре – январе установит 2 терминала, в планах еще 4 на следующий год", – отметила советник министра энергетики Украины.
Она добавила, что Европа уже исходит из того, что потеряла россию и "газпром" как поставщика. Поэтому все заявления не релевантны для формирования цен.
Другие страны тоже не реагируют на россию
Зеркаль отметила, что на угрозы и шантаж россии не реагируют и другие неевропейские страны. В частности, Китай. По итогам ШОС не было договоренностей о строительстве ГТС "Сила Сибири 2". Россия сразу анонсировала проведение ремонтных работ на "Сила Сибири 1". Так что временно и Китай остался без поставки газа.
Правда, еще многие страны зависят от российского газа. В частности, Грузия, Армения,
– подчеркнула советник министра энергетики Украины.
Поставки в Европу были наиболее прибыльными
Она продолжила, что все же никто в мире не даст россии тех доходов, которые давала Европа за газ. В Китай газ она поставляет по 10% цены, которая была в Европе.
"Нельзя сравнивать доходы от Китая, куда идут меньшие объемы, и потерю европейского рынка", – подытожила Зеркаль.
Зеркаль прокомментировала последние действия российского "газпрома": смотрите видео
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