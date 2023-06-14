"Газпром" уже готовит эвакуацию своих работников из Крыма, – Генштаб ВСУ

На фоне успехов наших воинов оккупанты в Крыму уже начинают собирать свои тревожные чемоданы. Так, российская компания "Газпром" уже составляет план эвакуации своих сотрудников с временно оккупированного полуострова.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генштаба Андрей Мельник. Он заметил, что в тылу врага распространяются панические настроения.

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Газпром готовит эвакуацию

На территории Крыма в компании оккупантов под названием "Газпром" активно создают планы по эвакуации сотрудников и их семей с полуострова на материковую часть России.

Соответствующие органы уже формируют списки оккупантов на выезд. Более того, в ГУР сообщили, что базирующаяся в Крыму российская компания "Черноморнефтегаз" также активно разрабатывает планы по эвакуации.

Стоит добавить, что россияне паникуют неспроста. Мельник сообщил, что во время наступательных действий Сил обороны Украины противник несет бешеные потери в живой силе и технике.

В частности, за прошедшие сутки на Восточном на Южном направлениях враг потерял артиллерийскую батарею, самоходную пушку, 2 комплекса РЭБ и около 10 единиц автомобильной техники.

Также арсенал противника сократился на радиолокационный комплекс разведки и ЗРК.

Актуальная ситуация в Крыму