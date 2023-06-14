"Газпром" уже готовит эвакуацию своих работников из Крыма, – Генштаб ВСУ
На фоне успехов наших воинов оккупанты в Крыму уже начинают собирать свои тревожные чемоданы. Так, российская компания "Газпром" уже составляет план эвакуации своих сотрудников с временно оккупированного полуострова.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генштаба Андрей Мельник. Он заметил, что в тылу врага распространяются панические настроения.
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Газпром готовит эвакуацию
На территории Крыма в компании оккупантов под названием "Газпром" активно создают планы по эвакуации сотрудников и их семей с полуострова на материковую часть России.
Соответствующие органы уже формируют списки оккупантов на выезд. Более того, в ГУР сообщили, что базирующаяся в Крыму российская компания "Черноморнефтегаз" также активно разрабатывает планы по эвакуации.
Стоит добавить, что россияне паникуют неспроста. Мельник сообщил, что во время наступательных действий Сил обороны Украины противник несет бешеные потери в живой силе и технике.
В частности, за прошедшие сутки на Восточном на Южном направлениях враг потерял артиллерийскую батарею, самоходную пушку, 2 комплекса РЭБ и около 10 единиц автомобильной техники.
Также арсенал противника сократился на радиолокационный комплекс разведки и ЗРК.
Актуальная ситуация в Крыму
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что россияне лишь притворяются, что якобы для них ситуация в Крыму стабильная. На самом деле оккупанты опасаются контрнаступления ВСУ и готовятся к совершенно разным сценариям, вплоть до отступления с полуострова.
- ГУР МО 12 июня в очередной раз предупредило про угрозу теракта в оккупированном Крыму. Россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местного населения в Армянске, где расположен завод.
- В результате подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС вода в Крым не будет поступать по меньшей мере целый год. Об этом рассказал генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.