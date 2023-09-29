Запад не пострадал: какие проблемы принес в Россию выход "Газпрома" с европейского рынка

По указанию российского диктатора Владимира Путина "Газпром" вышел из европейских рынков, где имел возможность зарабатывать валюту. Как результат – снизилась добыча газа почти на 25%. Об этом идет речь в отчетах компании за первое полугодие 2023 года.

Это достаточно серьезная проблема, которая в первую очередь ударит по рядовым россиянам, рассказал 24 Каналу эксперт по нефти и газу Михаил Крутихин. Они за свой счет вынуждены будут спасать компанию-гиганта.

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Проблемы "Газпрома"

После выхода с европейских рынков Путин своими указаниями пытался направить газ на восток, то есть в Китай. Диктатор давит на "Газпром", чтобы там ускорили соответствующие работы по налаживанию поставок. Но для надежной инфраструктуры нужно не менее 12 – 15 лет и деньги.

"Но даже в этом случае это не будет такая же мощность, как на западных рынках. Да и Китай не давал согласия на получение дополнительного газа. Поэтому это все пустые разговоры", – отметил эксперт по нефти и газу.

Именно поэтому "Газпром" сокращает добычу газа почти на 25%. А это означает прекращение работы по освоению новых месторождений, закрытию определенных скважин, выводу их из эксплуатации.

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Решения не в пользу россиян

Поэтому давление со стороны Путина, недополучение средств по продаже и дополнительные "экстраналоги", которые "Газпром", по словам Крутихина, "попросили" заплатить в бюджет страны-агрессора – очевидные убытки для компании. Компенсировать их должны обычные жители.

Опубликован приказ, что повысят тарифы на газ для населения России. А там цены определяются правительственными постановлениями. За два раза в следующем году они должны повыситься на 20%. "Газпром" будет в минусе прибыли и дополнительно будет собирать деньги с населения, которое будет "выручать" это "народное достояние",

– отметил он.

Более того – очень долго будет "выручать". Потому что в такой ситуации руководители "Газпрома" потребуют большего денежного обеспечения для себя. И организуют масштабные неокупаемые проекты. К примеру, строительство нового газопровода в направлении Китая.

"Газпром" – особая компания, которой фактически владеет российский президент. Поэтому "прогореть" она не может. Долгое время будет в состоянии убытка, но будут "спасать" налогоплательщики, которые будут платить больше за газ и будут видеть, как государственные средства используются для поддержки этого монстра", – резюмировал Михаил Крутихин.

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