"Газпром" заявил, что "Северный поток-2" полностью готов к запуску

В России заявили, что газопровод "Северный поток-2" полностью готов к запуску. "Газпром" заполнил голубым топливом вторую ветку газопровода.

Теперь якобы обе ветки "Северного потока-2" готовы к эксплуатации. Об этом заявил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.

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Россия якобы выполнила обязательства в отношении Украины

Алексей Миллер обратился к главе Кремля Владимиру Путину и доложил ему, что в 12:58 по московскому времени "Газпром" якобы завершил заполнение "Северного потока-2" газом. Кроме того, глава правления российской компании-монополиста похвастался, что "Северный поток-2" является "самым длинным морским газопроводом в мире".

Сегодня в 12 часов 58 минуте по московскому времени "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток-2". Теперь и первая, и вторая нить находятся под рабочим давлением и готовы к эксплуатации. "Северный поток-2" готов к работе,

– заявил Миллер.

Без упоминаний об Украине не обошлось. Миллер заявил, что якобы "Газпром" выполнил все транзитные обязательства перед нашим государством.

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