"Газпром" запустит "Северный поток-2" уже с 1 октября, – Bloomberg

Российский "Газпром" уже скоро может начать транзит газа в Германию через "Северный поток-2". По некоторым данным, это может произойти уже 1 октября 2021 года.

Дата начала транзита газа теперь фактически зависит от немецкого регулятора. Российская компания заинтересована в том, чтобы запустить газопровод чем быстрее.

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В "Газпроме" пока этого не комментируют

Представители российского "Газпрома" не дали никаких комментариев относительно информации о запуске "Северного потока-2". Однако журналисты уже успели окрестить возможный транзит газа "победой Ангелы Меркель", которая вопреки США выступала за строительство газопровода.

Сейчас строительство "Северного потока-2" фактически завершено. Осталось состыковать немецкую и датскую секции и провести определенные наладочные работы.

Запуск "Северного потока-2": Главное

Россия фактически завершает строительство газопровода, по которому будет транспортировать газ в Германию в обход Украины. Это чревато убытками.

В июле 2021 года президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель подписали соглашение, фактически разблокировавшее строительство "Северного потока-2", которое было заморожено из-за санкций США.

В украинском "Нафтогазе" уверены, что Россия будет использовать газ как оружие против Украины, что подрывает нашу безопасность.

Во время переговоров в Вашингтоне Джо Байден и Владимир Зеленский подняли вопрос российского газопровода. По словам президента Украины, он получил "некоторые гарантии".