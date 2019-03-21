"Газпром" уже сообщил, что транзита газа через Украину не будет, – Коболев

Руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев утверждает, что "Газпром" начал официально уведомлять страны, граничащие с Украиной, о прекращении транспортировки газа через ее территорию с начала 2020 года. В то же время он надеется, новый независимый оператор украинской ГТС все же подпишет контракт с россиянами на транзит газа.

По словам председателя правления национальной нефтегазовой компании, с 1 января 2020 года Украина передаст управление своей газотранспортной системой (ГТС) в руки независимого оператора. И ему нужно будет подписать контракт с "Газпромом" на транзит, передает "РБК-Украина".

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А этот процесс движется крайне трудно. И "Газпром" уже начал официально сообщать странам, граничащим с Украиной или зависящим от нашего транзита, что с начала 2020 года этого транзита не будет,

– уверен Коболев.

Как подчеркивает он, чтобы подписание договора стало возможным, "Нафтогаз" имеет достаточно простую переговорную позицию: "или "Газпром" подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из иска, или россиянам придется это компенсировать".

"Исходя из моего опыта работы с "Газпромом", я уверен, что самая плохая идея – приходить к ним на переговоры, не имея позиции", – добавляет руководитель Нафтогаза.

Также Коболев выразил надежду, что Украина сможет передать систему новому оператору, и это не вызовет ни одного сбоя в ее работе. Более того, он надеется, что у нового оператора будет контракт с "Газпромом".

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"Кстати, меня часто спрашивают, почему "Нафтогаз" ведет переговоры о новом контракте с "Газпромом"? На самом деле, решения Стокгольмского арбитража не запрещают вести переговоры о транзите с 1 января 2020 года кому-то другому. Но пока эта ответственность лежит на мне. Именно исходя из этого, я готовлю позицию и представляю ее на переговорах", – констатировал он.

В конце января появилась информация, что "Газпром" предложил продлить действующие контракты с НАК "Нафтогаз Украины", которые сейчас действуют до 2019 года, даже без проведения каких-либо консультаций. Озвучил ее украинский министр иностранных дел Павел Климкин по итогам трехсторонней встречи по газовым вопросам при участии представителей Украины, России и Европейского Союза.