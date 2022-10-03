ГБР передало правительству список российских компаний и граждан для введения санкций
3 октября 2022 , 20:11Читати новину українською
Источник:Государственное бюро расследований
Сотрудники ГБР исследовали более 200 компаний в различных отраслях экономики и сформировали списки компаний, принадлежащих российским структурам или гражданам. Их передали правительству.
В Украине активно работают над поиском и арестом российских активов в нашем государстве. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
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Список российских компаний и граждан для введения санкций
ГБР подготовило письмо в Кабмин о вынесении на рассмотрение СНБО решения о принудительном изъятии имущества и применении санкций в отношении компаний и лиц. Среди них:
- ООО "Газпром Экспорт" (дочернее предприятие российского "Газпрома");
- ООО "Междуречанский горно-обогатительный комбинат";
- ООО "Морской специализированный порт "Ника-Терра";
- ПАО "Пентопак";
- ЧАО "Винницабытхим" (контролируется русским АО "Невская Косметика");
- ООО "Татнефть-АЗС-Украина" (основатель – российская "Татнефть");
- ООО "Полтава-Капитал";
- ООО "Харьков-Капитал" и другие юридические лица и деятели.
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