В ГБР объяснили, почему дезертиров возвращают на позиции, а не открывают на них дела

Ранее в ГБР заявили, что они ориентируются прежде всего на возвращение бойцов, которые оставили место службы, в части, а не на открытие уголовных производств. В ведомстве завиляют, что это делается для усиления обороноспособности страны.

Важно, чтобы воинские части были полностью укомплектованы. Об этом в эфире телемарафона заявила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, передает 24 Канал.

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Почему ГБР возвращает дезертиров в части

Недавно директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что его ведомство отдает приоритет возвращению мужчин, которые оставили место службы, в их части, а не открытию уголовных производств.

Наша задача – способствовать возвращению бойцов на боевые позиции, а не улучшать статистику открытых уголовных производств по уклонению от несения службы,

– сказал он.

По словам Сухачева, Генштаб ВСУ, военная служба правопорядка, СБУ и Нацполиция разработали эффективную схему работы, которая позволяет быстро установить местонахождение военнослужащих, самовольно оставивших часть, и вернуть их на службу.

В то же время Сапьян заявляет о том, что основная задача сейчас – "чтобы у нас была сильная армия".

"Поэтому соответственно уголовное производство открывается по факту, к этому привлекаются соответствующие специалисты и следственные оперативные группы. Такой человек оказывается, применяя весь спектр методов, которым обладает ГБР, их находят и возвращают в воинскую часть", – объяснила она.

По словам Сапьян, это делается для того, чтобы воинские части были укомплектованы и если таких людей обнаруживают, то их возвращают. Она также отмечает, что уголовное производство, в этом случае, выступает больше как предупреждение для военнослужащего, если будут нарушать закон.

ГБР выявило многочисленные факты пыток заключенных в колониях Украины

Государственное бюро расследований выявило многочисленные факты пыток заключенных в нескольких регионах Украины. Почти все новоприбывшие заключенные становились жертвами жестоких избиений и издевательств.

При приеме в колонию их заставляли убирать пол под угрозой поселения среди "отторгнутых" заключенных. В случае отказа заключенных били руками, ногами, резиновыми дубинками и палками, нанося тяжкие телесные повреждения.

Задокументирован случай нанесения более 200 ударов одному из осужденных. Следствие имеет видеофайлы, которые подтверждают эти издевательства. Четырем служащим колоний уже сообщено о подозрении, и им грозит до 10 лет лишения свободы.

ГБР также проводит следственные действия в офисе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний и у руководителя этого учреждения. Проверяются факты возможных поборов и незаконного обогащения. Расследование продолжается с января 2023 года, и уже проведен ряд процессуальных действий и назначено 10 экспертиз.