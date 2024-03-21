ГБР задержало бывшего высокопоставленного чиновника ВСУ

Государственное бюро расследований задержало мужчину, который ранее занимал высокую должность в Вооруженных Силах Украины. Его обвиняют в незаконном обогащении.

Он занимал должность в одном из управлений продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ. Во время исполнения обязанностей он незаконно обогатился на 58 миллионов гривен.

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Проводят обыски

В частности, речь об автомобиле Toyota 2022 года, квартире в Киеве, областной базе специального медицинского назначения в Хмельницкой области общей площадью 2022 квадратных метра, 55 земельных участках в разных регионах, а также едином имущественном комплексе Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Сумма превышает его законные доходы.

Правоохранители проводят обыски по месту жительства задержанного. Также решают вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. На незаконные активы наложен арест.

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