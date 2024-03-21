ГБР задержало бывшего высокопоставленного чиновника ВСУ
Источник:Офис Генпрокурора
Государственное бюро расследований задержало мужчину, который ранее занимал высокую должность в Вооруженных Силах Украины. Его обвиняют в незаконном обогащении.
Он занимал должность в одном из управлений продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ. Во время исполнения обязанностей он незаконно обогатился на 58 миллионов гривен.
Смотрите также Требовал часть помощи у военного: в Тернополе депутата разоблачили на получении взятки
Проводят обыски
В частности, речь об автомобиле Toyota 2022 года, квартире в Киеве, областной базе специального медицинского назначения в Хмельницкой области общей площадью 2022 квадратных метра, 55 земельных участках в разных регионах, а также едином имущественном комплексе Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия.
Сумма превышает его законные доходы.
Правоохранители проводят обыски по месту жительства задержанного. Также решают вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. На незаконные активы наложен арест.
Чиновники Минобороны разворовали более 4 миллионов гривен
- В Винницкой области правоохранители разоблачили очередную схему хищения государственных средств, выделенных на нужды ВСУ. Оказалось, сделку провернули чиновники Минобороны: трое чиновников оборонного ведомства совершили махинации на закупках кроватей для украинской армии.
- Правоохранители установили, что 39-летний начальник одного из отделов Минобороны совместно с 68-летним подчиненным и 44-летней подчиненной закупили 2000 кроватей для военных по ценам выше рыночных.
- За такое правонарушение подозреваемые могут оказаться за решеткой на 12 лет. Также злоумышленников лишат права занимать определенные должности и конфискуют у них частную собственность.