Задержали генералов, бездействие которых привело к захвату части Харьковщины в 2024 году
Государственное бюро расследований и СБУ продолжают работу. В частности, удалось задержать генералов, которые несут ответственность за ход боевых действий на Харьковщине.
ГБР совместно с СБУ задержали двух генералов, принявших решения, которые привели к захвату части Харьковской области в 2024 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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Что известно о задержании
Бездействие этих генералов привело к захвату части Харьковщины в 2024 году. Кроме генералов, задержали также полковника.
Бывшие командиры оперативно-тактической группировки "Харьков", 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады своим халатным отношением к военной службе позволили войскам России захватить часть территории Липецкой сельской территориальной общины Харьковского района.
Также действия командиров привели к потере личного состава и вооружения, сорвали мероприятия по обороне государственной границы в зоне их ответственности,
– говорится в сообщении.
Бригадный генерал определил позиции обороны для 125 бригады ТрО, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же у него имелись другие подразделения, которые могли усилить эти позиции.