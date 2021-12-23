ГБР заявляет, что адвокаты Порошенко превращают дело в "политическое шоу"

В Государственном бюро расследований отреагировали, что вместо пятого президента и народного депутата Петра Порошенко пришли его адвокаты. В ведомстве утверждают, что защитники имеют право присутствовать во время процессуальных действий, однако заменить фигурантов тех или иных дел не могут.

В ГБР подчеркнули, что адвокаты Петра Порошенко Илья Новиком и Игорь Головань могли бы присутствовать на допросе. Однако только если бы пятый президент пришел на него.

Что этому предшествовало Вместо Порошенко в ГБР пришли адвокаты

В недопуске адвокатов в ГБР незаконных действий нет

В Государственном бюро расследований заявили, что адвокаты Петра Порошенко не были допущены в здание. Однако в сообщении пресс-службы отметили, что незаконных действий в этом нет, поскольку их подзащитный на допрос не явился.

Если бы он (Петр Порошенко – 24 канал) прибыл в определенное время, его адвокаты могли бы сопровождать депутата на законных основаниях. Без подозреваемого следователи не могли совершать никаких процессуальных действий, поэтому присутствие адвокатов в кабинетах следователей не имело никакого смысла. Поэтому не произошло никакого нарушения закона из-за недопуска адвокатов Петра Порошенко на режимную территорию ГБР,

– говорится в заявлении ГБР.

В ГБР также отметили, что адвокаты Порошенко имеют право подать жалобу, ходатайство или адвокатское обращение. В свою очередь Государственное бюро расследований обещает в случае получения таких документов рассмотреть их в соответствии с действующим законодательством.

Подозрение Порошенко: главное

20 декабря пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Однако ее подписала не генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а якобы ее заместитель.

Основанием для подозрения стали доказательства СБУ в расследовании торговли с боевиками на Донбассе и покупке угля. Там заявили, что этих улик собрали достаточно.

По версии следствия, в 2014-2015 годах Петр Порошенко злоупотреблял своим служебным положением для блокирования поставок угля из Южно-Африканской Республики и по требованию России заключил соглашение с боевиками о покупке.

В то же время соратники Порошенко считают дело сфабрикованным.

После объявления подозрения Порошенко вылетел из Украины. Во время пребывания в Варшаве политик записал видеообращение, в котором заявил, что на допросы ГБР не будет ходить.

Свое пребывание за границей пятый президент объяснил запланированными встречами.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал оглашение подозрения его предшественнику. Глава государства заявил, что этот процесс никак не отразится на внутренней политической ситуации в государстве.

Один из адвокатов Порошенко, Илья Новиков, предположил, что до конца 2021 года политик не вернется в Украину.

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