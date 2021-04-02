Государственное бюро расследований продолжает расследовать дело о вероятном разговоре Петра Порошенко и Джо Байдена о национализации "Приватбанка". Ведомство уже заказало экспертизу их голосов.

Документы журналисты получили от своих источников в правоохранительных органах.

Важно! После обещания США не оставлять Украину наедине в Кремле пригрозили "дополнительными мерами"

О чем говорится в документах

На фото – постановления о назначении экспертизы видеозвукозаписи от 10 июля 2020 и 10 февраля 2021 года. То есть ГБР обратилось к Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз через 20 дней после инаугурации Джо Байдена.

Обратите внимание! В Едином реестре досудебных расследований статус дела обозначен как "в производстве". Однако 3 февраля 2021 года появилась информация, что производство в отношении Джо Байдена и Петра Порошенко закрыли.

Однако, в документах ГБР экспертам пишут выяснить, копии это или оригиналы, был ли монтаж, на какое устройство осуществили запись. К тому же "зафиксирована ли на аудиофайле речь гражданина Джозефа Робинетта Байдена. Если да, то какие слова и высказывания произнесены именно им?".

Документы ГБР по делу Порошенко – Байдена / Фото "Цензор.НЕТ"

Источники в правоохранительных органах утверждают, что в этой экспертизе мог бы быть заинтересован олигарх Игорь Коломойский, который в Лондонском суде оспаривает национализацию "Приватбанка". К тому же экспертизу могли бы использовать по делу Суркиса – он требует вернуть 350 миллионов долларов, которые перед национализацией вывел из "Приватбанка".

Коротко о деле Порошенко-Байдена