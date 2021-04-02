ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко: документ
Государственное бюро расследований продолжает расследовать дело о вероятном разговоре Петра Порошенко и Джо Байдена о национализации "Приватбанка". Ведомство уже заказало экспертизу их голосов.
Источник:Цензор.НЕТ
Документы журналисты получили от своих источников в правоохранительных органах.
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О чем говорится в документах
На фото – постановления о назначении экспертизы видеозвукозаписи от 10 июля 2020 и 10 февраля 2021 года. То есть ГБР обратилось к Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз через 20 дней после инаугурации Джо Байдена.
Однако, в документах ГБР экспертам пишут выяснить, копии это или оригиналы, был ли монтаж, на какое устройство осуществили запись. К тому же "зафиксирована ли на аудиофайле речь гражданина Джозефа Робинетта Байдена. Если да, то какие слова и высказывания произнесены именно им?".
Документы ГБР по делу Порошенко – Байдена / Фото "Цензор.НЕТ"
Источники в правоохранительных органах утверждают, что в этой экспертизе мог бы быть заинтересован олигарх Игорь Коломойский, который в Лондонском суде оспаривает национализацию "Приватбанка". К тому же экспертизу могли бы использовать по делу Суркиса – он требует вернуть 350 миллионов долларов, которые перед национализацией вывел из "Приватбанка".
Коротко о деле Порошенко-Байдена
- В мае 2020 года Андрей Деркач обнародовал записи разговоров, которые якобы свидетельствуют о влиянии тогда еще экс-вице-президента США Байдена на пятого украинского президента Петра Порошенко в деле национализации "Приватбанка".
- 19 мая 2020 года ГБР возбудило дело по "факту государственной измены Петром Порошенко в ущерб суверенитету, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".
- 20 мая Владимир Зеленский во время пресс-конференции требовал от правоохранителей расследовать разговоры Порошенко с Байденом.
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