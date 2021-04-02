ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка: документ
Державне бюро розслідувань продовжує розслідувати справу про ймовірну розмову Петра Порошенка та Джо Байдена про націоналізацію "Приватбанку". Відомство вже замовило експертизу їхніх голосів.
Джерело:Цензор.НЕТ
Документи журналісти отримали від своїх джерел у правоохоронних органах.
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Про що йдеться в документах
На фото – постанови про призначення експертизи відеозвукозапису від 10 липня 2020 та 10 лютого 2021 року. Тобто ДБР звернулось Київського науково-дослідного інституту судових експертиз через 20 днів після інавгурації Джо Байдена.
Проте, у документах ДБР експертам пишуть з'ясувати, копії це чи оригінали, чи був монтаж, на який пристрій здійснили запис. До того ж "чи зафіксована на аудіофайлі мова громадянина Джозефа Робінетта Байдена. Якщо так, то які слова і висловлювання вимовлені саме ним?".
Документи ДБР по справі Порошенка – Байдена / Фото "Цензор.НЕТ"
Джерела в правоохоронних органах стверджують, що у цій експертизі міг би бути зацікавлений олігарх Ігор Коломойський, який у Лондонському суді оскаржує націоналізацію "Приватбанку". До того ж експертизу могли б використати у справі Суркіса – він вимагає повернути 350 мільйонів доларів, які перед націоналізацією вивів з "Приватбанку".
Коротко про справу Порошенка – Байдена
- У травні 2020 року Андрій Деркач оприлюднив записи розмов, які нібито свідчать про вплив тоді ще ексвіцепрезидента США Байдена на п'ятого українського президента Петра Порошенка у справі націоналізації "Приватбанку".
- 19 травня 2020 року ДБР порушило справу за "фактом державної зради Петром Порошенком на шкоду суверенітетові, державної, економічної та інформаційної безпеки України".
- 20 травня Володимир Зеленський під час пресконференції вимагав від правоохоронців розслідувати розмови Порошенка з Байденом.
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