Державне бюро розслідувань продовжує розслідувати справу про ймовірну розмову Петра Порошенка та Джо Байдена про націоналізацію "Приватбанку". Відомство вже замовило експертизу їхніх голосів.

Документи журналісти отримали від своїх джерел у правоохоронних органах.

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Про що йдеться в документах

На фото – постанови про призначення експертизи відеозвукозапису від 10 липня 2020 та 10 лютого 2021 року. Тобто ДБР звернулось Київського науково-дослідного інституту судових експертиз через 20 днів після інавгурації Джо Байдена.

Зверніть увагу! В Єдиному реєстрі досудових розслідувань статус справи позначений як "у провадженні". Однак 3 лютого 2021 року з'явилась інформація, що провадження стосовно Джо Байдена та Петра Порошенка закрили.

Проте, у документах ДБР експертам пишуть з'ясувати, копії це чи оригінали, чи був монтаж, на який пристрій здійснили запис. До того ж "чи зафіксована на аудіофайлі мова громадянина Джозефа Робінетта Байдена. Якщо так, то які слова і висловлювання вимовлені саме ним?".

Документи ДБР по справі Порошенка – Байдена / Фото "Цензор.НЕТ"

Джерела в правоохоронних органах стверджують, що у цій експертизі міг би бути зацікавлений олігарх Ігор Коломойський, який у Лондонському суді оскаржує націоналізацію "Приватбанку". До того ж експертизу могли б використати у справі Суркіса – він вимагає повернути 350 мільйонів доларів, які перед націоналізацією вивів з "Приватбанку".Джерело: https://censor.net/ua/n3257150

Коротко про справу Порошенка – Байдена