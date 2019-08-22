ГБР вызвало Порошенко на допрос: известна дата

5 Президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Тот состоится 3 сентября.

Представитель ГБР Анжелика Иванова отказалась уточнить, по какому делу на этот раз вызвали Порошенко, пишет "Громадське".

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Заметим, что это уже 3-й допрос Петра Порошенко. Политик фигурирует в 11 уголовных процессах. Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, 5 президент проходит по всем делам как свидетель, подозрений ему не вручали.

Что известно о допросах Петра Порошенко?

Первый состоялся 25 июля по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Тогда Порошенко дал все необходимые объяснения относительно прозрачности сделки купли-продажи завода. Когда Порошенко вышел с допроса, возле здания ГБР на капот авто пятого президента запрыгнул мужчина. Его стащили охранники Порошенко, завязалась драка, и неизвестный применил газовый баллончик против одного из охранников. Столкновение уняли.

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Второй допрос Петра Алексеевича был 12 августа, но уже по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Допрос длился 2 часа. Директор ГБР Роман Труба тогда отметил, что в следующий раз, вероятно, используют полиграф.

Суд предоставил разрешение на проведение проверки пятого президента Украины Петра Порошенко на полиграфе. Сам Порошенко заявил, что готов пройти допрос на полиграфе в эфире телеканала "Прямой", потому ГБР предвзятое.

12 августа также не обошлось без инцидентов. После допроса Порошенко пытались забросать яйцами.

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