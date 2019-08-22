15:02
22 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лоботомия Поклонской. Макрон – заложник Путина
      Вєсті Кремля
      21:38, 21 августа
      Вести.UA: "Слуга народа" захватила должности. В "Голоса" пропал аппетит
      Вєсті.UA
      21:20, 21 августа
      Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем
      ЦРУ
      09:00, 21 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      ГБР вызвало Порошенко на допрос: известна дата

      49 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty Images

      5 Президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Тот состоится 3 сентября.

      Представитель ГБР Анжелика Иванова отказалась уточнить, по какому делу на этот раз вызвали Порошенко, пишет "Громадське".

      Читайте также: НАБУ откроет дела в отношении Порошенко, Луценко и Климкина

      Заметим, что это уже 3-й допрос Петра Порошенко. Политик фигурирует в 11 уголовных процессах. Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, 5 президент проходит по всем делам как свидетель, подозрений ему не вручали.

      Что известно о допросах Петра Порошенко?

      Первый состоялся 25 июля по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Тогда Порошенко дал все необходимые объяснения относительно прозрачности сделки купли-продажи завода. Когда Порошенко вышел с допроса, возле здания ГБР на капот авто пятого президента запрыгнул мужчина. Его стащили охранники Порошенко, завязалась драка, и неизвестный применил газовый баллончик против одного из охранников. Столкновение уняли.

       Тем временем: Порошенко с семьей улетел в Норвегию

      Второй допрос Петра Алексеевича был 12 августа, но уже по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Допрос длился 2 часа. Директор ГБР Роман Труба тогда отметил, что в следующий раз, вероятно, используют полиграф.

      Суд предоставил разрешение на проведение проверки пятого президента Украины Петра Порошенко на полиграфе. Сам Порошенко заявил, что готов пройти допрос на полиграфе в эфире телеканала "Прямой", потому ГБР предвзятое.

      12 августа также не обошлось без инцидентов. После допроса Порошенко пытались забросать яйцами.

      Читайте также: Допросы Порошенко и его окружения: политическое преследование или наказание за преступления

       

      blog_ava
      Россия дерзко ответила на заявление Зеленского об условиях ее возвращения в G8
      сегодня
      2805
      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Президент Украины Расследования Государственное бюро расследований Петр Порошенко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      сегодня , 14:28 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      Ірина Поліщук 79
      Трамп хочет купить Гренландию: как разворачивается история
      сегодня , 13:41 Трамп хочет купить Гренландию: как разворачивается история
      Ірина Лаб'як 205
      Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      сегодня , 12:31 Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      Катерина Козачинська 260
      Правда о взрыве под Северодвинском: Россия делает все, как СССР во время аварии в Чернобыле
      сегодня , 12:00 Правда о взрыве под Северодвинском: Россия делает все, как СССР во время аварии в Чернобыле
      Максим Мирович 2324
      Зарубежные курорты и путешествия по Украине: где и как отдыхали украинские политики
      сегодня , 11:18 Зарубежные курорты и путешествия по Украине: где и как отдыхали украинские политики
      Світлана Попова 512
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук