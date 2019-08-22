ДБР викликало Порошенка на допит: відома дата

П'ятого Президента України Петра Порошенка викликали на допит до Державного бюро розслідувань. Він відбудеться 3 вересня.

Речниця ДБР Анжеліка Іванова відмовилася уточнити, у якій справі цього разу викликали Порошенка, пише "Громадське".

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Зауважимо, що уже 3 допит Петра Порошенка. Політик фігурує в 11 кримінальних провадженнях. Як зазначив генпрокурор Юрій Луценко, 5 президент проходить у всіх справах як свідок, підозр йому не вручали.

Що відомо про допити Петра Порошенка?

Перший відбувся 25 липня у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському". Тоді Порошенко дав всі необхідні пояснення щодо прозорості угоди купівлі-продажу заводу. Коли Порошенко вийшов з допиту, біля будівлі ДБР на капот авто п'ятого президента застрибнув чоловік. Його стягли охоронці Порошенка, зчинилася бійка і невідомий застосував газовий балончик до одного з охоронців. Сутичку вгамували.

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Другий допит Петра Олексійовича був 12 серпня, але вже у справі щодо можливого ухиляння від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий". Допит тривав 2 години. Директор ДБР Роман Труба тоді зазначив, що наступного разу ймовірно використають поліграф.

Суд надав дозвіл на проведення перевірки п'ятого президента України Петра Порошенка на поліграфі. Сам Порошенко заявив, що готовий пройти допит на поліграфі в ефірі телеканалу "Прямий", бо ДБР упереджене.

12 серпня також не обійшлося без інцидентів. Після допиту Порошенка намагалися закидати яйцями.

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