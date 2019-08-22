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      ДБР викликало Порошенка на допит: відома дата

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty Images

      П'ятого Президента України Петра Порошенка викликали на допит до Державного бюро розслідувань. Він відбудеться 3 вересня.

      Речниця ДБР Анжеліка Іванова відмовилася уточнити, у якій справі цього разу викликали Порошенка, пише "Громадське".

      Читайте також: НАБУ відкриє справи щодо Порошенка, Луценка і Клімкіна

      Зауважимо, що уже 3 допит Петра Порошенка. Політик фігурує в 11 кримінальних провадженнях. Як зазначив генпрокурор Юрій Луценко, 5 президент проходить у всіх справах як свідок, підозр йому не вручали.

      Що відомо про допити Петра Порошенка?

      Перший відбувся 25 липня у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському". Тоді Порошенко дав всі необхідні пояснення щодо прозорості угоди купівлі-продажу заводу. Коли Порошенко вийшов з допиту, біля будівлі ДБР на капот авто п'ятого президента застрибнув чоловік. Його стягли охоронці Порошенка, зчинилася бійка і невідомий застосував газовий балончик до одного з охоронців. Сутичку вгамували.

      Тим часом: Порошенко з родиною полетів у Норвегію

      Другий допит Петра Олексійовича був 12 серпня, але вже у справі щодо можливого ухиляння від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий". Допит тривав 2 години. Директор ДБР Роман Труба тоді зазначив, що наступного разу ймовірно використають поліграф. 

      Суд надав дозвіл на проведення перевірки п'ятого президента України Петра Порошенка на поліграфі. Сам Порошенко заявив, що готовий пройти допит на поліграфі в ефірі телеканалу "Прямий", бо ДБР упереджене.

      12 серпня також не обійшлося без інцидентів. Після допиту Порошенка намагалися закидати яйцями.

      Читайте також: Допити Порошенка та його оточення: політичне переслідування чи покарання за злочини

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      Теги: Новини України Новини політики Розслідування Петро Порошенко Державне бюро розслідувань Кримінальні новини Президент України
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