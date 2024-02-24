Мобилизация в Украине: в каких регионах есть доплаты за призыв в ВСУ

Из-за полномасштабной агрессии со стороны России в Украине продолжается военное положение и мобилизация. В некоторых наших регионах мобилизованные могут получить доплату.

Местные власти решили поощрить украинцев присоединиться к ВСУ. Поэтому мобилизованные могут рассчитывать на дополнительные выплаты в тех регионах, где работают соответствующие инициативы.

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Киев

В Киеве на разовую выплату могут рассчитывать те местные жители, которые мобилизовались после 1 декабря 2023 года. Речь идет о 30 000 гривен. В КГГА заявили, что на эту сумму также могут рассчитывать и те, кто добровольно пошел служить в рядах ВСУ по контракту.

Столичные власти запланировали в городском бюджете 50 миллионов гривен на помощь мобилизованным и вместе с ТЦК разработали механизм, упрощающий процесс оформления денежной помощи. Мобилизованные киевляне могут получить выплаты сразу после зачисления в воинские части.

Львов

Во Львове мобилизованным обещают по 50 000 гривен, что является крупнейшей единовременной выплатой в Украине в настоящее время. Однако конкретно эти деньги могут получить только те граждане, которые добровольно заключили контракт с подразделениями Десантно-штурмовых войск или морской пехоты ВСУ.

Город Льва также имеет инициативу под названием "Комплексная программа социальной поддержки отдельных категорий граждан Львовской городской территориальной общины". Благодаря этой программе мобилизованные могут получить по 25 000 гривен.

Одесса

В Одессе мобилизованные жители могут получить по 20 000 гривен. На такую же единовременную выплату могут рассчитывать те, кто пошел служить по контракту.

В городской бюджет на 2024 год на это заложили 20 миллионов гривен. Городской совет автоматизировал механизм таких выплат.

Черноморск

В Черноморске, что в Одесской области, мобилизованные тоже могут получить по 20 000 гривен. Городские власти начали выплачивать единовременное пособие таким гражданам с 1 января 2024 года. Для получения этих средств мобилизованным нужно обратиться с заявлением к городскому голове.

Полтава

В Полтаве мобилизованные могут рассчитывать на единовременную выплату 10 000 гривен. Соответствующее решение принял городской совет. Для получения этой суммы гражданам нужно обратиться с заявлениями в органы социальной защиты населения.

Чернигов

В Чернигове с 2024 года мобилизованные могут получить 15 000 гривен, однако это касается только местных жителей. Соответствующая программа поддержки и помощи финансируется через Департамент социальной политики.

Харьковщина

В Харьковской области подобные инициативы сейчас действуют в двух общинах. Так, в Богодуховской общине мобилизованные могут получить по 50 000 гривен. Это касается не только местных жителей, но и зарегистрированных внутренне перемещенных лиц.

В Первомайской общине мобилизованным выплачивают по 20 000 гривен. Здесь так же эту сумму могут получить как зарегистрированные местные жители, так и ВПО.

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