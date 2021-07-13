Где в Киеве пол месяца не будет горячей воды: список улиц
13 июля 2021 , 18:46Читати новину українською
Источник:Днепровская РГА в Киеве
В Киеве на Левом берегу временно с 19 июля до 2 августа прекратят поставку горячей воды. Это касается жилых массивов – Левобережный, Соцгород и ДВРЗ.
Отключение будет производиться из-за плановых гидравлических испытаний тепловых магистралей. Расхолаживание теплосетевой воды и работы по подготовке схемы для проведения испытаний начнутся после 12 часов 18 июля 2021 года.
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На каких улицах не будет горячей воды
- Панельная,
- Челябинская,
- Нестайко,
- Никольско-Слободская,
- Раисы Окипной,
- Флоренции,
- Вифлеемская,
- Фанерная,
- Сивашская,
- Алматинская,
- Машинистовская,
- Литинская,
- Опрышковская,
- Марганецкая,
- Рогозовская,
- Калачевская,
- Профсоюзная,
- Пражская,
- Сосюры,
- Сергиенко,
- Хоткевича,
- Попудренко,
- Сеноманский переулок,
- вдоль Русановского канала,
- проспект Гагарина,
- Броварской проспект.