Где в Киеве запрещено купаться: список пляжей

15 июля 2021 , 16:43
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Источник:

ЦОЗ

В Киеве на 14 пляжах обнаружили кишечную палочку. В ЦОЗ рекомендуют установить таблички о запрете купания на них.

Отмечается, что все эти 14 пляжей и находятся под наблюдением в столице. Остальные места отдыха на Днепре и других водоемах вообще не исследуются.

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Список пляжей Киева где запрещают купаться:

  • "Детский"
  • "Золотой"
  • "Венеция" – в Гидропарке
  • "Предместная слободка"
  • "Центральный"
  • "Молодежный"
  • "Радуга" – в Днепровском районе
  • "Радуга", "Тельбин" – на озерах в Днепровском районе
  • "Галерный" – в Голосеевском районе
  • "Вербный" – на озере Вербное и "Пуща-Водица" 5-7 линия, пруд на реке Горенка – в Оболонском районе
  • "Троещина" – на реке Десенка
  • пляж "Водоворот" в ПКиО Дружбы народов Деснянского района.

Ранее сайт 24 канала писал о том, что киевляне спасаются от жары у воды – пляжи переполнены.

Автор: Ярослав Голобородько