Где в Киеве запрещено купаться: список пляжей

В Киеве на 14 пляжах обнаружили кишечную палочку. В ЦОЗ рекомендуют установить таблички о запрете купания на них.

Отмечается, что все эти 14 пляжей и находятся под наблюдением в столице. Остальные места отдыха на Днепре и других водоемах вообще не исследуются.

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Список пляжей Киева где запрещают купаться:

"Детский"

"Золотой"

"Венеция" – в Гидропарке

"Предместная слободка"

"Центральный"

"Молодежный"

"Радуга" – в Днепровском районе

"Радуга", "Тельбин" – на озерах в Днепровском районе

"Галерный" – в Голосеевском районе

"Вербный" – на озере Вербное и "Пуща-Водица" 5-7 линия, пруд на реке Горенка – в Оболонском районе

"Троещина" – на реке Десенка

пляж "Водоворот" в ПКиО Дружбы народов Деснянского района.

Ранее сайт 24 канала писал о том, что киевляне спасаются от жары у воды – пляжи переполнены.