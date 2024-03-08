Мобилизация в Украине: в ТЦК объяснили где могут выписывать повестки

Мобилизации подлежат граждане, способные выполнять воинский долг, в возрасте от 18 до 60 лет. Приглашение в военкоматы украинцы получают не только по месту жительства или работы, но и в общественных местах.

Представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин рассказал, что теперь меньше военкоматов ходят по домам, поскольку это становится малосенсовым. Он отметил, что сейчас большое количество людей не проживают по месту регистрации.

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Где могут вручить повестку

Ранее основным местом вручения повесток было по месту жительства. Истомин напомнил, что в мирные времена именно так призывников и вызывали на призывные участки. Впрочем, сейчас большое количество людей не проживают по своему место жительства и не обновляют свои данные, поэтому сегодня сотрудники ТЦК практически не ходят по месту проживания граждан, поскольку в этом немного смысла.

В общественных местах

Истомин рассказал, что если человека не находят дома, то повестку могут выдать в общественном месте.

Человек не хочет общаться с представителями ТЦК и СП дома, тогда они общаются с ним в общественных местах: на улицах, блокпостах и т.д., – отметил он.

Представитель ТЦК подчеркивает, что очень часто такие действия работают как толчок для мужчин, ведь они могут не идти в военкомат, потому что ожидают повестку. Также бывают случаи, когда люди сами подходят и просят, чтобы им выписали повестку.

Передача повесток на предприятия

Повестки могут выдаваться непосредственно на предприятиях, где руководство лично вручает их своим подчиненным. Кроме этого, к призыву на службу активнее привлекают органы власти.

Роман Истомин отметил, что представители ТЦК начали использовать бодикамеры, чтобы в случае конфликта ситуация была зафиксирована с обеих сторон.

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